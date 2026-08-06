La línea 28 llegará a Aeroparque: cómo quedan sus ramales y frecuencias

Para quienes llegan a Aeroparque con equipaje o trabajan en la terminal, el colectivo vuelve a ganar terreno como alternativa de traslado. La línea 28, una de las más extensas del Área Metropolitana, incorporará el aeropuerto a su esquema y, al mismo tiempo, reorganizará varios ramales y servicios expresos.

La modificación quedó formalizada mediante la Resolución 43/2026 de la Secretaría de Transporte , publicada en el Boletín Oficial. El nuevo diseño busca reducir superposiciones, reforzar los tramos con mayor demanda y redistribuir las unidades. Además del ingreso a la terminal aérea, contempla nuevas paradas, cambios de letras y la eliminación de dos recorridos que unían Ciudad Universitaria con Liniers.

El principal cambio alcanza al ramal G, identificado anteriormente con la letra H, que incorporará el acceso al Aeroparque Jorge Newbery dentro de su trazado. El servicio vinculado al corredor Retiro-Puente de la Noria tendrá una frecuencia autorizada de entre 8 y 12 minutos. La ampliación fue impulsada después de un pedido del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, que planteó la necesidad de mejorar la conectividad desde las zonas norte y oeste del conurbano, tanto para pasajeros como para trabajadores de la terminal.

La reorganización también alcanza a los servicios rápidos. Los expresos de la línea sumarán paradas en las inmediaciones del Parque Tecnológico Migueletes y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, sobre la colectora de la avenida General Paz. La incorporación responde a un pedido del INTI para ofrecer un acceso más seguro a quienes trabajan o realizan actividades en el predio, especialmente durante los horarios de entrada y salida. En paralelo, fueron suprimidos los antiguos ramales F y K entre Ciudad Universitaria y Liniers.

El nuevo esquema contempla ocho servicios comunes. El A mantiene la conexión entre Retiro y Puente de la Noria, con frecuencias de 7,5 a 10,4 minutos; el B une Retiro con Liniers y tendrá intervalos de entre 15,5 y 24 minutos; mientras que el C llegará desde Retiro hasta el barrio José Hernández, en La Matanza.

El D conectará Ciudad Universitaria con el Puente Ezequiel Demonty —antiguo Puente Alsina— y el E partirá desde la estación Rivadavia del ferrocarril Mitre hacia ese mismo destino. También habrá un nuevo ramal F entre Puente Ezequiel Demonty y el barrio José Hernández. Esto significa que la letra no desaparece, sino que pasa a identificar un trayecto diferente. El esquema se completa con el G que incorpora Aeroparque y el H entre la estación Rivadavia y Puente de la Noria, cuya frecuencia será de 29 a 48 minutos.

Los nuevos servicios expresos y qué conviene revisar

Dentro de la modalidad expresa, el ramal I realizará el recorrido entre Ciudad Universitaria y Puente de la Noria, con intervalos previstos de 8 a 11 minutos. El J, en tanto, conectará Retiro con Liniers a través de la avenida Coronel Roca y tendrá una frecuencia de entre 18,5 y 25,5 minutos. La información oficial de la Secretaría de Transporte incluye el detalle completo y el mapa interactivo de los trazados autorizados.

Como varias letras fueron reasignadas y algunos recorridos cambiaron de destino, antes de viajar será conveniente comprobar el cartel de la unidad y consultar los horarios actualizados en Cuándo SUBO, especialmente durante la etapa de implementación de la nueva organización.