"Hubo consentimiento", la Justicia confirmó el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez acusados de abuso

El Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán ratificó de manera unánime el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez Sarsfield en la causa que investigaba un presunto abuso sexual agravado . Con esta resolución, la Justicia local respaldó el cierre de la investigación penal que había mantenido en vilo al ámbito futbolístico y social del país.

La medida beneficia de forma definitiva en esta instancia a los futbolistas Carlos Sebastián Sosa Silva, Braian Ezequiel Cufré, Abiel Alesio Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla , quienes habían sido denunciados por una joven tucumana tras un episodio ocurrido en un hotel de San Miguel de Tucumán.

Según los fundamentos del fallo, la Justicia concluyó que el encuentro sexual investigado efectivamente ocurrió, pero que no constituyó un delito. “ El hecho existió, pero no constituye delito porque fue un acto sexual consentido que no vulnera el bien jurídico protegido por la ley penal ”, sostuvo el tribunal.

Para arribar a esa conclusión, los magistrados analizaron pruebas digitales, testimonios, pericias psicológicas y estudios médicos incorporados al expediente.

Entre los elementos considerados por la Justicia aparecen mensajes y audios enviados por la denunciante a amigas antes, durante y después del encuentro. El fallo destaca el envío de un emoji de un ratón entregando un corazón a uno de los acusados pocos minutos después de los hechos investigados.

También se incorporó un audio en el que la joven manifestaba haberla pasado “excelente”, sentirse “chocha, contenta, satisfecha” y haber encontrado “la adrenalina que necesitaba”. Además, el tribunal evaluó registros de cámaras de seguridad del hotel donde ocurrió el encuentro, en los que la denunciante fue observada retirándose del lugar de manera tranquila.

A esto se sumó una pericia psicológica oficial que concluyó que la joven habría resignificado posteriormente lo sucedido, aunque inicialmente el encuentro habría sido consentido.

¿Qué dijeron las pericias médicas?

La resolución judicial señala que la prueba biológica recolectada durante la investigación resultó compatible con una relación sexual consentida. Según el fallo, los estudios médicos no detectaron lesiones compatibles con un episodio de abuso ni indicadores de violencia física o uso de la fuerza.

Ese conjunto probatorio fue considerado determinante para confirmar el sobreseimiento de los cuatro eximputados.