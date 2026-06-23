El riesgo país se ubica en mínimos en la era Milei y crece la expectativa por un quiebre de los 400 puntos
El riesgo país no sólo alcanzó la cifra más baja en la era Milei, sino también se encuentra en mínimos en ocho años.
El riesgo país comprime y se coloca en mínimos en ocho años. El índice que elabora el JP Morgan comenzó a descender en las últimas semanas debido a la mejora crediticia en la calificaicón de la deuda argentina, y a que el mercado observa que el equipo económico tiene asegurado los pagos de julio.
El riesgo país cerró este lunes con una baja de 7 puntos y se ubicó en 421 unidades, no sólo es la cifra más baja en la era Milei, sino también desde abril de 2018.
Standard & Poor’s subió la calificación de Argentina y dió el impulso final para que el índice pueda seguir a la baja. los fondos internacionales que se mueven con mayoría de calificadoras ya pueden aumentar su exposición a activos argentinos.
Pagos de julio y la expectativa que Argentina vuelva a los mercados
El Tesoro Nacional cuenta con US$3.680 millones en su cuenta de BCRA y el conjunto de medidas tomada en los últimos días aseguraría el pago del vencimiento con privados de julio de US$4.500 millones.
Con el camino financiero casi resuelto, los inversores toman posiciones en activos argentinos y cae el riesgo soberano.
La duda de los analistas se posa en 2027, donde los vencimientos de deuda en moneda extranjera ascienden a US$ 31.924 millones, y las dudas pasan por la ingenieria fianciera que usará el Gobierno para hacerle frente a esos vencimientos o si saldrá a emitir deuda en los mercados internacionales.