Minería: Catamarca aprobó uno de los proyectos más importantes de plata y oro en el país

La provincia norteña otorgó su aprobación ambiental a Diablillos, uno de los proyectos de minería de oro y plata más importantes del país.

En las últimas horas, la empresa AbraSilver confirmó que su proyecto de explotación de minería de plata y oro Diablillos recibió la aprobación ambiental por parte de la provincia de Catamarca, sumándose así al visto bueno otorgado por Salta hace algunos meses.

De esta manera, el proyecto ya cuenta con la autorización de las dos provincias involucradas, dado que el mismo se desarrollará en una zona limítrofe entre ambas jurisdicciones. Con la aprobación, los gobiernos provinciales certificaron el cumplimiento de los requisitos ambientales, sociales y técnicos exigidos.

Diablillos se presenta como uno de los yacimientos de gran potencial para la minería en la región. AbraSilver Culminado el proceso de aprobaciones ambientales, la empresa centrará todo su trabajo en las etapas finales de desarrollo: al momento se llevan a cabo diferentes estudios de ingeniería, planificación de obras y estrategias de financiamiento, con la vista puesta en la futura construcción.

Diablillos, el proyecto minero con potencial a nivel global El proyecto biprovincial de Diablillos no solo es uno de los más importantes en Argentina, sino que en los últimos meses la empresa realizó una ampliación del potencial del yacimiento y presentó un nuevo estudio de factibilidad, el cual coloca al proyecto entre los de mayor escala en cuanto a metales preciosos a nivel mundial.

A su vez, el proyecto ya cuenta con la aprobación a nivel nacional para incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por lo que gozará de los beneficios y las exenciones que otorga dicha iniciativa.