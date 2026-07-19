El emotivo mensaje de Lamine Yamal en la previa de la final entre Argentina y España

El delantero español compartió una historia en su cuenta de Instagram a pocas horas del partido que define al próximo campeón del mundo.

El joven delantero de la Roja recurrió a sus redes sociales antes del partido más importante del Mundial.

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, Lamine Yamal realizó una publicación en su cuenta de Instagram. El delantero español compartió una fotografía de cuando era niño junto al mensaje: "Por ti y por la calle".

En la imagen se lo ve con un buzo de La Torreta, uno de los primeros clubes en los que jugó durante su formación. La historia también incluye una canción del rapero español Morad.

La frase hace referencia a Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció Yamal. El futbolista ha manifestado en distintas oportunidades su vínculo con ese lugar y también lo refleja en la vincha que utiliza durante los partidos, donde aparece una referencia a su barrio de origen.

Lamine Yamal compartió un mensaje especial antes de la final del Mundial 2026. Instagram @lamineyamal Cómo llega Yamal a la final del Mundial El atacante afrontará la final luego de un torneo en el que fue ganando continuidad con el paso de los partidos. Tras comenzar el Mundial condicionado por una lesión sufrida en el tramo final de la temporada con Barcelona, recuperó la titularidad durante la fase eliminatoria.

Hasta el momento, Yamal convirtió un gol, frente a Arabia Saudita, no registró asistencias y fue elegido en dos oportunidades como el mejor jugador del partido (MVP).