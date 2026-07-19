El emotivo mensaje de Lamine Yamal en la previa de la final entre Argentina y España
El delantero español compartió una historia en su cuenta de Instagram a pocas horas del partido que define al próximo campeón del mundo.
A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, Lamine Yamal realizó una publicación en su cuenta de Instagram. El delantero español compartió una fotografía de cuando era niño junto al mensaje: "Por ti y por la calle".
En la imagen se lo ve con un buzo de La Torreta, uno de los primeros clubes en los que jugó durante su formación. La historia también incluye una canción del rapero español Morad.
La frase hace referencia a Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció Yamal. El futbolista ha manifestado en distintas oportunidades su vínculo con ese lugar y también lo refleja en la vincha que utiliza durante los partidos, donde aparece una referencia a su barrio de origen.
Cómo llega Yamal a la final del Mundial
El atacante afrontará la final luego de un torneo en el que fue ganando continuidad con el paso de los partidos. Tras comenzar el Mundial condicionado por una lesión sufrida en el tramo final de la temporada con Barcelona, recuperó la titularidad durante la fase eliminatoria.
Hasta el momento, Yamal convirtió un gol, frente a Arabia Saudita, no registró asistencias y fue elegido en dos oportunidades como el mejor jugador del partido (MVP).
Un duelo con Messi en el centro de la escena
La final también enfrentará a dos futbolistas de distintas generaciones. Por un lado estará Lionel Messi, capitán de la Selección argentina y referente histórico del fútbol mundial. Del otro, Lamine Yamal, una de las principales figuras del seleccionado español y uno de los jugadores con mayor proyección surgidos de Barcelona.
El encuentro definirá al campeón del Mundial 2026 y marcará el primer enfrentamiento entre ambos en una final de la Copa del Mundo.