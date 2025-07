La bronca de Javier Mascherano con la MLS por la sanción a Lionel Messi: "Para llenar estadios nadie se..."

Javier Mascherano , entrenador del Inter Miami, criticó este sábado la sanción de la MLS a Lionel Messi y a Jordi Alba por ausentarse del All-Star, lo que no les permitió jugar esta noche en el 0-0 en casa contra el Cincinnati.

"No vine acá ni para criticar a la MLS ni para cambiar las reglas. Nos adaptamos a lo que sucedió, más allá de que no comparto la decisión, no la comparto para nada", dijo en el inicio de su rueda de prensa.