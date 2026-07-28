Jimena Abeledo Vilariño: por qué la argentina brilla en gastronomía global
Jimena Abeledo Vilariño es una de las 25 chefs en ronda decisiva del programa de gastronomía Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo 2026.
La argentina Jimena Abeledo Vilariño está en la segunda ronda de concurso internacional de gastronomía entre jóvenes entre las promesas del mundo, cuando apenas tiene 25 años y decidió ser chef luego de realizar un largo y complejo tramo en la medicina.
Una de las particularidades de Jimena es que en el último tramo del exigente concurso de gastronomía internacional ella parece salida de otras exigencias: ser médica de profesión, con estudios internacionales, no bastaron para frenar el profundo llamado de la cocina.
"Era demasiado fuerte para ignorarlo", afirma.
Gastronomía
El restaurante danés Fiskebaren donde trabaja la argentina ofrece mariscos frescos, vinos de primera calidad y un ambiente fantástico. Dicen sus responsables que "siempre que sea posible elegimos productos locales y sostenibles".
Abeledo Vilariño ha sido preseleccionada para la Beca de los 50 Mejores Restaurantes 2026, convirtiéndose en una de las 25 chefs de todo el mundo que avanzan a la segunda ronda del programa global organizado por el equipo responsable de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo.
Fue elegida entre cientos de solicitantes, Y es la única representante de Argentina en la lista de preseleccionados de este año. Pese a cocinar en el exterior del país.
La beca, otorgada en colaboración con Parmigiano Reggiano, está abierta únicamente a chefs con menos de tres años de experiencia profesional en cocina.
En lugar de premiar un solo plato o un desafío culinario, busca jóvenes chefs prometedores y ofrece a un ganador la oportunidad de formarse en algunos de los restaurantes más influyentes del mundo.
Jimena Abeledo Vilariño
Ser preseleccionada es solo el comienzo. Tras una primera ronda de solicitudes, los candidatos deben crear un plato original con Parmigiano Reggiano antes de pasar a las entrevistas.
Independientemente, estar entre los 25 mejores ya coloca a los postulantes en uno de los programas de desarrollo de talento culinario emergente más prestigiosos del mundo.
El año pasado Jimena recibió su Licenciatura en Medicina y Cirugía (MBBS) por la Brighton and Sussex Medical School, en el Reino Unido. Al igual que otras facultades de medicina del Reino Unido, se basa en los principios y estándares de "Los médicos del mañana", una iniciativa del Consejo Médico General que define el papel de los médicos británicos.
Mientras tanto, Jimena Abeledo Vilariño confiesa que más allá de la medicina y la gastronomía, lo que más le gusta en la vida es "bailar, trabajar la cerámica, leer libros y estudiar sobre vinos".