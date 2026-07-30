Día Internacional de la Amistad: por qué se celebra el 30 de julio y no el 20

Aunque se celebra en Argentina el 20 de julio, la ONU fijó el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad. ¡Conocé por qué en la nota!

Este 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 con el objetivo de promover la amistad entre pueblos, países, culturas y personas como inspiración para iniciativas de paz y como puente entre comunidades.

La resolución de la ONU destaca la importancia de involucrar a los jóvenes en actividades comunitarias que fomenten la inclusión y el respeto entre culturas, y alienta a gobiernos y organizaciones a promover el diálogo y la reconciliación.

El Día Internacional de la Amistad tiene sus raíces en una propuesta de la Unesco de 1997, que definió la Cultura de Paz como un conjunto de valores que rechazan la violencia y buscan prevenir conflictos. Dos años después, se adoptó la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, con ocho líneas de acción para construir un mundo más pacífico.

La ONU estableció la fecha en 2011 para promover la amistad entre los pueblos y las culturas. Magnific Esta fecha invita a reflexionar sobre la importancia de los vínculos afectivos y la solidaridad, recordando que la amistad es un valor universal que puede ser motor de cambio social.