Hoy es el día de los abuelos: conocé su curioso origen y qué otras fechas los celebran en Argentina

Cada 26 de julio se reconoce a los abuelos y abuelas por su rol fundamental en la familia. Descubrí por qué los celebramos hoy.

El Día de los Abuelos se celebra cada 26 de julio en Argentina y en numerosos países del mundo. Aunque no es una fecha que figure en los calendarios oficiales, representa una oportunidad para reconocer a aquellos que tienen un lugar especial en la familia: los abuelos y abuelas.

El origen del Día de los Abuelos: El origen de esta celebración es religioso. La Iglesia Católica recuerda en esta jornada a San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y, por ende, los abuelos de Jesús. Son considerados los "patronos de los abuelos" y encarnan valores como la caridad, la solidaridad, la bondad y la esperanza. Ellos fueron quienes guiaron a María en su camino de fe, un legado que perdura a través del tiempo y que se honra cada 26 de julio.

En Argentina, los abuelos cuentan con tres fechas especiales a lo largo del año: el 26 de julio (Día de los Abuelos), el segundo domingo de noviembre (Día de la Abuela) y el tercer domingo de agosto (Día del Abuelo). Esta triple celebración refleja la profunda valoración de la familia en la cultura argentina y el lugar central que los abuelos tienen en el afecto de sus nietos.