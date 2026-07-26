Hoy es el día de los abuelos: conocé su curioso origen y qué otras fechas los celebran en Argentina
Cada 26 de julio se reconoce a los abuelos y abuelas por su rol fundamental en la familia. Descubrí por qué los celebramos hoy.
El Día de los Abuelos se celebra cada 26 de julio en Argentina y en numerosos países del mundo. Aunque no es una fecha que figure en los calendarios oficiales, representa una oportunidad para reconocer a aquellos que tienen un lugar especial en la familia: los abuelos y abuelas.
El origen del Día de los Abuelos:
El origen de esta celebración es religioso. La Iglesia Católica recuerda en esta jornada a San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y, por ende, los abuelos de Jesús. Son considerados los "patronos de los abuelos" y encarnan valores como la caridad, la solidaridad, la bondad y la esperanza. Ellos fueron quienes guiaron a María en su camino de fe, un legado que perdura a través del tiempo y que se honra cada 26 de julio.
En Argentina, los abuelos cuentan con tres fechas especiales a lo largo del año: el 26 de julio (Día de los Abuelos), el segundo domingo de noviembre (Día de la Abuela) y el tercer domingo de agosto (Día del Abuelo). Esta triple celebración refleja la profunda valoración de la familia en la cultura argentina y el lugar central que los abuelos tienen en el afecto de sus nietos.
El Día de los Abuelos es también un momento para pensar en el papel esencial que desempeñan en la vida cotidiana como transmisores de valores y tradiciones. Son, sin duda, un puente entre generaciones que nos mantienen conectados con el pasado y con nuestra identidad.