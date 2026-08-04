Día del panadero en Argentina: aprendé a preparar un rico pan casero

Cada 4 de agosto se celebra el Día del Panadero en Argentina. Conocé la historia detrás de la efeméride y llevate una receta fácil de hacer.

Cada 4 de agosto, Argentina celebra el Día del Panadero en conmemoración de la fundación de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, el primer sindicato del país que agrupó a los trabajadores del sector.

La historia detrás del Día del Panadero en Argentina La Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos fue creada en 1887 por dos italianos, Ettore Mattei y Errico Malatesta, con el objetivo de luchar por mejores condiciones laborales, salarios dignos y el reconocimiento de sus derechos, en un contexto donde los panaderos sufrían jornadas extensas de más de diez horas, sueldos bajos y condiciones extenuantes.

La lucha de los trabajadores del sector por condiciones dignas se convirtió en una fecha de celebración. Shutterstock La Sociedad Cosmopolita se basaba en principios de solidaridad y resistencia, promoviendo la acción directa y los paros laborales. Entre 1894 y 1930, publicó el periódico "El obrero panadero", dirigido por Mattei, y protagonizó diversas huelgas para exigir mejoras. Aunque la sociedad ya no está activa, desde 1957 el Congreso de la Nación impulsó la institucionalización de esta fecha para recordar su legado.