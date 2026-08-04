Día del panadero en Argentina: aprendé a preparar un rico pan casero
Cada 4 de agosto se celebra el Día del Panadero en Argentina. Conocé la historia detrás de la efeméride y llevate una receta fácil de hacer.
Cada 4 de agosto, Argentina celebra el Día del Panadero en conmemoración de la fundación de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, el primer sindicato del país que agrupó a los trabajadores del sector.
La historia detrás del Día del Panadero en Argentina
La Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos fue creada en 1887 por dos italianos, Ettore Mattei y Errico Malatesta, con el objetivo de luchar por mejores condiciones laborales, salarios dignos y el reconocimiento de sus derechos, en un contexto donde los panaderos sufrían jornadas extensas de más de diez horas, sueldos bajos y condiciones extenuantes.
La Sociedad Cosmopolita se basaba en principios de solidaridad y resistencia, promoviendo la acción directa y los paros laborales. Entre 1894 y 1930, publicó el periódico "El obrero panadero", dirigido por Mattei, y protagonizó diversas huelgas para exigir mejoras. Aunque la sociedad ya no está activa, desde 1957 el Congreso de la Nación impulsó la institucionalización de esta fecha para recordar su legado.
Prepará un rico pan casero con esta receta
Ingredientes (1 pan de 500 gramos)
- 350 gramos de harina 0000 (o harina de fuerza si tenés)
- 250 ml de agua tibia (no caliente, no fría: tibia como tu mano)
- 7 gramos de levadura seca instantánea (1 sobre)
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharada de aceite de oliva (opcional, para sabor)
Paso a paso
- En un bowl, mezclá el agua tibia con el azúcar. Espolvoreá la levadura por encima y dejá reposar 5-10 minutos hasta que se forme una espuma en la superficie. Si no se espuma, la levadura está muerta, así que tirala y empezá de nuevo con otra.
- Agregá la harina y la sal sobre el agua con levadura. Mezclá con una cuchara de madera o con las manos hasta que no quede harina seca. La masa va a ser pegajosa y desordenada, pero no le agregues más harina. Si usás aceite de oliva, incorporalo ahora. Mezclá 1 minuto más, apenas para que se integre.
- Tapá el bowl con film o un repasador húmedo y dejá reposar 30 minutos a temperatura ambiente. La harina absorbe el agua y el gluten empieza a formarse solo.
- Con las manos húmedas, agarrá un borde de la masa, estiralo hacia arriba y doblalo hacia el centro. Girá el bowl un cuarto de vuelta y repetí. Hacé 4 doblados en total, uno por cada lado. La masa va a empezar a sentirse más elástica. Tapá de nuevo.
- Dejá reposar a temperatura ambiente 2-3 horas hasta que duplique su volumen, o llevá a la heladera por 8-12 horas (toda la noche). El reposo en heladera desarrolla más sabor: el pan de un día para el otro es infinitamente mejor.
- Espolvoreá harina sobre la mesa. Volcá la masa con cuidado, sin desgasificarla del todo. Doblala sobre sí misma un par de veces para formar una bola tensa. Colocala en un bowl o banetón enharinado, con la costura hacia abajo. Tapá y dejá leudar 1 hora más, hasta que casi duplique su tamaño.
- Precalentá el horno a 220°C. Colocá una fuente o sartén de hierro vacía en el fondo del horno: va a recibir el agua para el vapor.
- Cuando el horno esté bien caliente, hacé un corte profundo en la superficie del pan con una navaja afilada o una cuchilla de panadero. Esto permite que suba controlado. Meté el pan en el horno y, con cuidado, verté 1 taza de agua hirviendo en la fuente caliente del fondo. Cerrá la puerta rápido para no perder el vapor.
- Horneá por 10 minutos a 220°C. Luego bajá a 190°C y seguí por 25-30 minutos más. El pan está listo cuando la corteza está dorada y al golpear la base suena hueco.
- Sacá del horno y dejá enfriar sobre una rejilla por mínimo 1 hora antes de cortar. Si cortás caliente, la miga se pega y queda gomosa.