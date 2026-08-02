Calabaza rellena de pollo y verduras, una receta sana, económica y fácil
Una preparación versátil de cocina casera que permite aprovechar vegetales de estación y lo que tengas en la heladera.
La calabaza rellena de pollo y verduras es una comida completa, nutritiva y muy fácil de preparar. Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan un plato saludable, con ingredientes frescos y una presentación que sorprende tanto por su sabor como por su color.
Gracias a la combinación de pollo, vegetales y queso gratinado, la calabaza rellena de pollo y verduras se convierte en una excelente opción para el almuerzo o la cena. Dentro de la cocina casera, es una preparación versátil que admite diferentes verduras de estación y permite aprovechar lo que haya en la heladera. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
50 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 10 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 1 calabaza mediana
- 500 g de pechuga de pollo
- 1 cebolla picada
- 1 zanahoria rallada
- 1 morrón rojo picado
- 1 zucchini pequeño en cubos
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 150 g de queso mozzarella rallado
- 50 g de queso rallado
- Sal, pimienta, pimentón dulce y orégano al gusto
Pasos
- Precalentar el horno a 200 °C. Cortar la calabaza por la mitad a lo largo, retirar las semillas y colocarla sobre una placa con la pulpa hacia arriba. Condimentar con un poco de sal, agregar un chorrito de aceite de oliva y hornear durante 35 a 40 minutos, hasta que esté tierna.
- Mientras tanto, cortar la pechuga de pollo en cubos pequeños. En una sartén con el resto del aceite de oliva, cocinar la cebolla, el ajo, la zanahoria, el morrón y el zucchini hasta que comiencen a ablandarse.
- Incorporar el pollo y cocinar hasta que esté completamente cocido. Condimentar con sal, pimienta, pimentón dulce y orégano. Mezclar bien y retirar del fuego.
- Cuando la calabaza esté lista, retirar con cuidado parte de la pulpa, mezclarla con el relleno de pollo y verduras, y volver a rellenar las mitades. Cubrir con la mozzarella y el queso rallado.
- Llevar nuevamente al horno durante 10 minutos, o hasta que el queso se derrita y se dore ligeramente. Espolvorear con perejil fresco y servir la calabaza rellena de pollo y verduras bien caliente.