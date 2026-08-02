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Calabaza rellena de pollo y verduras, una receta sana, económica y fácil

Una preparación versátil de cocina casera que permite aprovechar vegetales de estación y lo que tengas en la heladera.

Candela Spann

Calabaza rellena de pollo y verduras, una receta sana, económica y fácil

Calabaza rellena de pollo y verduras, una receta sana, económica y fácil

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La calabaza rellena de pollo y verduras es una comida completa, nutritiva y muy fácil de preparar. Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan un plato saludable, con ingredientes frescos y una presentación que sorprende tanto por su sabor como por su color.

Gracias a la combinación de pollo, vegetales y queso gratinado, la calabaza rellena de pollo y verduras se convierte en una excelente opción para el almuerzo o la cena. Dentro de la cocina casera, es una preparación versátil que admite diferentes verduras de estación y permite aprovechar lo que haya en la heladera. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
50 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 10 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 1 calabaza mediana 1 calabaza mediana
  • 500 g de pechuga de pollo 500 g de pechuga de pollo
  • 1 cebolla picada 1 cebolla picada
  • 1 zanahoria rallada 1 zanahoria rallada
  • 1 morrón rojo picado 1 morrón rojo picado
  • 1 zucchini pequeño en cubos 1 zucchini pequeño en cubos
  • 2 dientes de ajo picados 2 dientes de ajo picados
  • 2 cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 150 g de queso mozzarella rallado 150 g de queso mozzarella rallado
  • 50 g de queso rallado 50 g de queso rallado
  • Sal, pimienta, pimentón dulce y orégano al gusto Sal, pimienta, pimentón dulce y orégano al gusto
Pasos
  • Precalentar el horno a 200 °C. Cortar la calabaza por la mitad a lo largo, retirar las semillas y colocarla sobre una placa con la pulpa hacia arriba. Condimentar con un poco de sal, agregar un chorrito de aceite de oliva y hornear durante 35 a 40 minutos, hasta que esté tierna.
  • Mientras tanto, cortar la pechuga de pollo en cubos pequeños. En una sartén con el resto del aceite de oliva, cocinar la cebolla, el ajo, la zanahoria, el morrón y el zucchini hasta que comiencen a ablandarse.
  • Incorporar el pollo y cocinar hasta que esté completamente cocido. Condimentar con sal, pimienta, pimentón dulce y orégano. Mezclar bien y retirar del fuego.
  • Cuando la calabaza esté lista, retirar con cuidado parte de la pulpa, mezclarla con el relleno de pollo y verduras, y volver a rellenar las mitades. Cubrir con la mozzarella y el queso rallado.
  • Llevar nuevamente al horno durante 10 minutos, o hasta que el queso se derrita y se dore ligeramente. Espolvorear con perejil fresco y servir la calabaza rellena de pollo y verduras bien caliente.

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