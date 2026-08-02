Calabaza rellena de pollo y verduras, una receta sana, económica y fácil

Pasos

Precalentar el horno a 200 °C. Cortar la calabaza por la mitad a lo largo, retirar las semillas y colocarla sobre una placa con la pulpa hacia arriba. Condimentar con un poco de sal, agregar un chorrito de aceite de oliva y hornear durante 35 a 40 minutos, hasta que esté tierna.

Mientras tanto, cortar la pechuga de pollo en cubos pequeños. En una sartén con el resto del aceite de oliva, cocinar la cebolla, el ajo, la zanahoria, el morrón y el zucchini hasta que comiencen a ablandarse.

Incorporar el pollo y cocinar hasta que esté completamente cocido. Condimentar con sal, pimienta, pimentón dulce y orégano. Mezclar bien y retirar del fuego.

Cuando la calabaza esté lista, retirar con cuidado parte de la pulpa, mezclarla con el relleno de pollo y verduras, y volver a rellenar las mitades. Cubrir con la mozzarella y el queso rallado.