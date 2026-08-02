Chefs coinciden: para que las almejas al ajillo queden perfectas, usa vino y no las cocines más de 5 minutos

Pasos

Lavar muy bien las almejas y dejarlas en un recipiente con agua y sal durante 30 minutos para que eliminen posibles restos de arena. Escurrirlas antes de cocinar.

Colocar el aceite de oliva en una sartén o cazuela e incorporar los ajos picados cuando el aceite aún esté frío. Llevar a fuego medio para que el ajo libere su aroma sin quemarse. Agregar la hoja de laurel y la guindilla, si se utiliza.

Incorporar las almejas, sumar el vino blanco y el perejil fresco picado. Mover suavemente la sartén para integrar los ingredientes sin revolver con cuchara.

Tapar y cocinar entre 4 y 5 minutos, solo hasta que las almejas se abran por completo. Desechar aquellas que permanezcan cerradas una vez finalizada la cocción.