Chefs coinciden: para que las almejas al ajillo queden perfectas, usa vino y no las cocines más de 5 minutos
Para conseguir unas almejas al ajillo de calidad, los chefs recomiendan emplear vino y limitar la cocción a 5 minutos, aquí la receta perfecta.
Las almejas al ajillo son una de esas preparaciones que demuestran que, con pocos ingredientes, se puede conseguir un plato elegante y lleno de sabor. Esta es una de las recetas más rápidas para servir como entrada o tapa, con una salsa aromática ideal para acompañar con pan.
El secreto de unas buenas almejas al ajillo está en respetar los tiempos de cocción y potenciar el sabor del ajo desde el comienzo. Dentro de la cocina mediterránea, este clásico se destaca por su sencillez y por la intensidad de su salsa, donde el vino blanco y el perejil son protagonistas. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 1 kg de almejas frescas
- 5 dientes de ajo
- 200 ml de vino blanco
- 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 hoja de laurel
- 1 hoja de laurel
- Perejil fresco picado a gusto
- Sal y pimienta al gusto
- 1 guindilla o cayena (opcional)
- Lavar muy bien las almejas y dejarlas en un recipiente con agua y sal durante 30 minutos para que eliminen posibles restos de arena. Escurrirlas antes de cocinar.
- Colocar el aceite de oliva en una sartén o cazuela e incorporar los ajos picados cuando el aceite aún esté frío. Llevar a fuego medio para que el ajo libere su aroma sin quemarse. Agregar la hoja de laurel y la guindilla, si se utiliza.
- Incorporar las almejas, sumar el vino blanco y el perejil fresco picado. Mover suavemente la sartén para integrar los ingredientes sin revolver con cuchara.
- Tapar y cocinar entre 4 y 5 minutos, solo hasta que las almejas se abran por completo. Desechar aquellas que permanezcan cerradas una vez finalizada la cocción.
- Rectificar la sal y la pimienta si fuera necesario. Servir las almejas al ajillo inmediatamente, bien calientes y acompañadas con pan para disfrutar de toda la salsa.