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Chefs coinciden: para que las almejas al ajillo queden perfectas, usa vino y no las cocines más de 5 minutos

Para conseguir unas almejas al ajillo de calidad, los chefs recomiendan emplear vino y limitar la cocción a 5 minutos, aquí la receta perfecta.

Candela Spann

Chefs coinciden para que las almejas al ajillo queden perfectas, usa vino y no las cocines más de 5 minutos

Chefs coinciden para que las almejas al ajillo queden perfectas, usa vino y no las cocines más de 5 minutos

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Las almejas al ajillo son una de esas preparaciones que demuestran que, con pocos ingredientes, se puede conseguir un plato elegante y lleno de sabor. Esta es una de las recetas más rápidas para servir como entrada o tapa, con una salsa aromática ideal para acompañar con pan.

El secreto de unas buenas almejas al ajillo está en respetar los tiempos de cocción y potenciar el sabor del ajo desde el comienzo. Dentro de la cocina mediterránea, este clásico se destaca por su sencillez y por la intensidad de su salsa, donde el vino blanco y el perejil son protagonistas. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 1 kg de almejas frescas 1 kg de almejas frescas
  • 5 dientes de ajo 5 dientes de ajo
  • 200 ml de vino blanco 200 ml de vino blanco
  • 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 hoja de laurel 1 hoja de laurel
  • 1 hoja de laurel 1 hoja de laurel
  • Perejil fresco picado a gusto Perejil fresco picado a gusto
  • Sal y pimienta al gusto Sal y pimienta al gusto
  • 1 guindilla o cayena (opcional)
Pasos
  • Lavar muy bien las almejas y dejarlas en un recipiente con agua y sal durante 30 minutos para que eliminen posibles restos de arena. Escurrirlas antes de cocinar.
  • Colocar el aceite de oliva en una sartén o cazuela e incorporar los ajos picados cuando el aceite aún esté frío. Llevar a fuego medio para que el ajo libere su aroma sin quemarse. Agregar la hoja de laurel y la guindilla, si se utiliza.
  • Incorporar las almejas, sumar el vino blanco y el perejil fresco picado. Mover suavemente la sartén para integrar los ingredientes sin revolver con cuchara.
  • Tapar y cocinar entre 4 y 5 minutos, solo hasta que las almejas se abran por completo. Desechar aquellas que permanezcan cerradas una vez finalizada la cocción.
  • Rectificar la sal y la pimienta si fuera necesario. Servir las almejas al ajillo inmediatamente, bien calientes y acompañadas con pan para disfrutar de toda la salsa.

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