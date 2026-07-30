Empanada gallega, el clásico español que siempre vuelve a sorprender
Esta tradicional empanada gallega, un pilar de la cocina española, se distingue por su combinación de sabores equilibrados y su practicidad.
La empanada gallega es una preparación tradicional de la gastronomía española que combina una masa dorada y crocante con un relleno jugoso de atún, cebolla, morrón y tomate. Esta es una de las recetas más apreciadas por su sabor casero y su versatilidad, ideal para servir tanto caliente como fría.
Perfecta para reuniones familiares, picadas o almuerzos, la empanada gallega es un clásico que nunca pasa de moda. Dentro de la cocina española, se destaca por su equilibrio de sabores y por ser una opción práctica que puede prepararse con anticipación. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 10 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Española
Ingredientes
- 500 g de harina 000 (para la masa)
- 100 ml de aceite de oliva (para la masa)
- 180 ml de agua tibia (para la masa)
- 10 g de sal (para la masa)
- 10 g de levadura fresca o 3 g de levadura seca (para la masa)
- 2 cebollas grandes (para el relleno)
- 1 morrón rojo (para el relleno)
- 2 dientes de ajo (para el relleno)
- 3 cucharadas de aceite de oliva (para el relleno)
- 400 g de tomate triturado (para el relleno)
- 2 latas de atún al natural o en aceite, escurridas (para el relleno)
- 2 huevos duros picados (para el relleno)
- 1 cucharadita de pimentón dulce (para el relleno)
- Sal y pimienta a gusto (para el relleno)
- 1 huevo batido (para pintar)
Pasos
- Disolver la levadura en el agua tibia. Mezclar con la harina, el aceite de oliva y la sal hasta formar una masa suave. Amasar durante 10 minutos, cubrir y dejar levar hasta que duplique su volumen.
- Mientras tanto, preparar el relleno rehogando la cebolla, el morrón y el ajo en el aceite de oliva. Incorporar el tomate triturado, el pimentón dulce, la sal y la pimienta. Cocinar durante 15 minutos. Dejar entibiar y agregar el atún desmenuzado y los huevos duros picados.
- Dividir la masa en dos partes. Estirar una de ellas y cubrir la base de una fuente para horno previamente engrasada. Distribuir el relleno de manera uniforme.
- Estirar la otra mitad de la masa y cubrir la preparación. Sellar bien los bordes, realizar un pequeño corte en el centro para permitir la salida del vapor y pintar toda la superficie con el huevo batido.
- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que la empanada gallega esté bien dorada. Dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir.