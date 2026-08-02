Así se hace Feijoada: la receta del guiso de frijoles negros que es sensación en Brasil
El **guiso** de frijoles negros, un plato emblemático de Brasil, se destaca por su rica historia y sus ingredientes que conquistan paladares en todo el mundo.
La feijoada es uno de los platos más representativos de la gastronomía brasileña, un guiso famoso por su combinación de porotos negros, carnes y embutidos cocinados lentamente hasta lograr un guiso lleno de sabor. Esta es una de las recetas más tradicionales de Brasil, ideal para compartir en reuniones familiares o durante los días más frescos.
Con una cocción pausada que potencia cada ingrediente, la feijoada ocupa un lugar destacado dentro de la cocina brasileña. Tradicionalmente se acompaña con arroz blanco, rodajas de naranja, farofa y hojas de col salteadas, logrando un equilibrio perfecto entre sabores y texturas. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 500 g de porotos negros secos
- 300 g de carne de cerdo en cubos
- 200 g de panceta
- 2 chorizos tipo calabresa o ahumados, en rodajas
- 1 cebolla grande picada
- 4 dientes de ajo picados
- 2 hojas de laurel
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil opcional para decorar
- Remojar los porotos negros durante toda la noche. Escurrirlos y colocarlos en una olla con agua limpia. Agregar las hojas de laurel y cocinar hasta que comiencen a ablandarse.
- En otra olla o sartén grande, calentar el aceite y dorar la panceta, la carne de cerdo y el chorizo. Incorporar la cebolla y el ajo, cocinando hasta que estén tiernos.
- Añadir las carnes a la olla con los porotos negros. Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 2 horas, agregando agua caliente si fuera necesario para mantener una consistencia de guiso.
- Cuando los porotos estén bien tiernos y el caldo haya espesado, condimentar con sal y pimienta. Cocinar unos minutos más para integrar los sabores.
- Servir la feijoada bien caliente, espolvoreada con perejil picado y acompañada con arroz blanco, rodajas de naranja, farofa o col salteada, según la tradición brasileña.