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Así se hace Feijoada: la receta del guiso de frijoles negros que es sensación en Brasil

El **guiso** de frijoles negros, un plato emblemático de Brasil, se destaca por su rica historia y sus ingredientes que conquistan paladares en todo el mundo.

Candela Spann

Así se hace Feijoada la receta del guiso de frijoles negros que es sensación en Brasil

Así se hace Feijoada la receta del guiso de frijoles negros que es sensación en Brasil

Shutterstock

La feijoada es uno de los platos más representativos de la gastronomía brasileña, un guiso famoso por su combinación de porotos negros, carnes y embutidos cocinados lentamente hasta lograr un guiso lleno de sabor. Esta es una de las recetas más tradicionales de Brasil, ideal para compartir en reuniones familiares o durante los días más frescos.

Con una cocción pausada que potencia cada ingrediente, la feijoada ocupa un lugar destacado dentro de la cocina brasileña. Tradicionalmente se acompaña con arroz blanco, rodajas de naranja, farofa y hojas de col salteadas, logrando un equilibrio perfecto entre sabores y texturas. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
2 horas y 30 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas y 50 minutos (más el remojo de los porotos)
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 500 g de porotos negros secos 500 g de porotos negros secos
  • 300 g de carne de cerdo en cubos 300 g de carne de cerdo en cubos
  • 200 g de panceta 200 g de panceta
  • 2 chorizos tipo calabresa o ahumados, en rodajas 2 chorizos tipo calabresa o ahumados, en rodajas
  • 1 cebolla grande picada 1 cebolla grande picada
  • 4 dientes de ajo picados 4 dientes de ajo picados
  • 2 hojas de laurel 2 hojas de laurel
  • 2 cucharadas de aceite 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta al gusto Sal y pimienta al gusto
  • Perejil opcional para decorar Perejil opcional para decorar
Pasos
  • Remojar los porotos negros durante toda la noche. Escurrirlos y colocarlos en una olla con agua limpia. Agregar las hojas de laurel y cocinar hasta que comiencen a ablandarse.
  • En otra olla o sartén grande, calentar el aceite y dorar la panceta, la carne de cerdo y el chorizo. Incorporar la cebolla y el ajo, cocinando hasta que estén tiernos.
  • Añadir las carnes a la olla con los porotos negros. Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 2 horas, agregando agua caliente si fuera necesario para mantener una consistencia de guiso.
  • Cuando los porotos estén bien tiernos y el caldo haya espesado, condimentar con sal y pimienta. Cocinar unos minutos más para integrar los sabores.
  • Servir la feijoada bien caliente, espolvoreada con perejil picado y acompañada con arroz blanco, rodajas de naranja, farofa o col salteada, según la tradición brasileña.

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