Las Leñas: mirá la cámara en vivo del centro de esquí de Malargüe
Una ola polar afecta gran parte del país y nevó en varias zonas de Mendoza pero en Las Leñas todavía no hay acumulación considerable en algunos sectores.
Una ola polar cubre gran parte del país y en Mendoza se registraron nevadas en varios departamentos. En San Rafael, Valle de Uco y alta montaña se pudieron apreciar las postales de un manto blanco cubrieron árboles y casas. Sin embargo, en el centro de esquí Las Leñas todavía se ven zonas despejadas.
Frío y nieve en Mendoza
Tal como indicaba el pronóstico la ola polar ingresó a Mendoza este miércoles y nevó a varios departamentos de la provincia. Las temperaturas mínimas descendieron varios grados bajo cero en algunos sectores y la Dirección General de Escuelas decidió suspender las clases en el sur, el Valle de Uco y en la zona este.
Desde primera hora de la mañana las postales de la nieve coparon las redes sociales. Los primeros videos fueron de San Rafael y poco a poco se sumaron otras zonas. Pasado el mediodía se registró la caída de copos en casi todo el Gran Mendoza pero la nieve no se acumuló.
Las cámara de Las Leñas en vivo
Las nevadas cubrieron alta montaña, San Rafael y el Valle de Uco, sin embargo el fenómeno que era esperado con ansias en el centro de esquí Las Leñas no alcanzaron a cubrir las pistas en su totalidad y aún se ven algunos claros en el valle.
El 20 de abril, hubo una gran nevada en Las Leñas -en algunos sectores se acumularon 100 centímetros- que llenó de esperanza a los prestadores turísticos que esperan poner en funcionamiento el centro de esquí en las vacaciones de invierno.