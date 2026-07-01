Las Leñas: mirá la cámara en vivo del centro de esquí de Malargüe

Una ola polar afecta gran parte del país y nevó en varias zonas de Mendoza pero en Las Leñas todavía no hay acumulación considerable en algunos sectores.

Una ola polar cubre gran parte del país y en Mendoza se registraron nevadas en varios departamentos. En San Rafael, Valle de Uco y alta montaña se pudieron apreciar las postales de un manto blanco cubrieron árboles y casas. Sin embargo, en el centro de esquí Las Leñas todavía se ven zonas despejadas.

Instagram @mdzradio Frío y nieve en Mendoza Tal como indicaba el pronóstico la ola polar ingresó a Mendoza este miércoles y nevó a varios departamentos de la provincia. Las temperaturas mínimas descendieron varios grados bajo cero en algunos sectores y la Dirección General de Escuelas decidió suspender las clases en el sur, el Valle de Uco y en la zona este.

La llegada de la nieve era uno de los fenómenos más esperados de esta ola polar que afecta a la provincia. Gentileza Desde primera hora de la mañana las postales de la nieve coparon las redes sociales. Los primeros videos fueron de San Rafael y poco a poco se sumaron otras zonas. Pasado el mediodía se registró la caída de copos en casi todo el Gran Mendoza pero la nieve no se acumuló.

Milagros Lostes / MDZ Las cámara de Las Leñas en vivo Las nevadas cubrieron alta montaña, San Rafael y el Valle de Uco, sin embargo el fenómeno que era esperado con ansias en el centro de esquí Las Leñas no alcanzaron a cubrir las pistas en su totalidad y aún se ven algunos claros en el valle.