Cuándo vuelve la lluvia a la Ciudad de Buenos Aires: el día en que regresan las tormentas

Luego de varios días sin precipitaciones, la lluvia volvería a decir presente en la Ciudad de Buenos Aires . El último pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipa un cambio en las condiciones del tiempo desde este viernes, cuando aumentarán las probabilidades de tormentas y chaparrones, mientras que la inestabilidad podría extenderse durante buena parte del sábado.

Durante este jueves, el organismo mantiene un panorama estable para la city porteño. El cielo se presentará mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y los 23°C y sin probabilidades significativas de precipitaciones durante toda la jornada.

El escenario comenzará a modificarse desde las primeras horas del viernes 17 de julio. De acuerdo con el pronóstico oficial, la madrugada se mantendrá mayormente nublada y con escasas chances de lluvia, pero la situación cambiará durante la mañana.

Para ese tramo del día, el SMN prevé tormentas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 17°C, mientras que el viento soplará desde el norte.

Hacia la tarde, las tormentas darán paso a chaparrones. Aunque la probabilidad de lluvias disminuirá a un rango de entre el 10% y el 40%, todavía persistirá la posibilidad de precipitaciones sobre la Ciudad de Buenos Aires. La máxima alcanzará los 23°C.

Por la noche volverán las condiciones más estables. El cielo continuará mayormente nublado y las probabilidades de lluvia descenderán nuevamente al rango del 0% al 10%.

El sábado seguirán las precipitaciones

La inestabilidad no terminará con el viernes. El pronóstico extendido indica que el sábado continuará con condiciones propicias para las lluvias.

Durante la mañana se esperan chaparrones, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. En tanto, por la tarde las chances aumentarán y volverán a ubicarse entre el 40% y el 70%, convirtiéndose en el período con mayor posibilidad de lluvias de toda la jornada.

Las temperaturas también mostrarán un descenso respecto del viernes. La mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 17°C, marcando el ingreso de aire más frío sobre la región.

Cómo seguirá el tiempo en CABA

Después del episodio de inestabilidad, las condiciones volverían a mejorar desde el domingo ya que, para esa jornada, el pronóstico anticipa cielo mayormente nublado, temperaturas entre 10°C y 14°C y sin probabilidades de precipitaciones.

La tendencia se mantendría durante el lunes, martes y miércoles, con máximas que oscilarán entre los 13°C y los 14°C, mínimas de entre 9°C y 10°C y ausencia de lluvias, de acuerdo con el pronóstico de siete días difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico extendido del SMN: el fin de semana será el momento de la lluvia. Captura de pantalla

De esta manera, el regreso de las precipitaciones a la Ciudad de Buenos Aires tendría una duración acotada, concentrándose principalmente entre la mañana del viernes y la tarde del sábado, antes de un nuevo período de estabilidad y temperaturas más bajas.