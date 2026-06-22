La Anmat prohibió la venta de una línea de autobronceantes

La Anmat prohibió la comercialización de cosméticos de la marca Tan Orgánico, luego de detectar que se vendían sin registro sanitario en plataformas digitales.

Anmat prohibió siete productos de la marca Tan Orgánico que se vendían por canales digitales sin registro sanitario ni datos de inscripción en el rotulado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de siete productos cosméticos de la marca Tan Orgánico, tras detectar que se vendían a través de plataformas digitales sin contar con registro sanitario. La medida quedó formalizada mediante la Disposición 3754/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La investigación se inició a partir de una notificación remitida desde la provincia de Córdoba, donde estaría ubicada la firma responsable. Al verificar la base de datos de cosméticos inscriptos ante Anmat, el organismo confirmó que ninguno de los productos contaba con autorización sanitaria ni podía identificarse un establecimiento elaborador habilitado.

Los productos prohibidos Los siete productos afectados son de uso cosmético y se comercializaban bajo la marca Tan Orgánico:

Crema corporal autobronceante orgánica

Crema humectante prolongadora del color

Bruma facial autobronceante

Tanning drops

Mousse autobronceante

Gel exfoliante corporal

Crema autobronceante facial Ninguno de ellos contaba con datos de inscripción sanitaria en el rotulado. Anmat prohibió su uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional, incluyendo plataformas de venta en línea, hasta tanto la marca regularice su situación ante el organismo. La medida también fue comunicada al Ministerio de Salud de Córdoba y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.

El organismo también prohibió instrumental quirúrgico de Stryker extraviado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Archivo Instrumental quirúrgico extraviado en el Hospital Italiano En la misma jornada, Anmat publicó otra disposición vinculada al extravío de instrumental quirúrgico de la firma Stryker Corporación Sucursal Argentina. Según la Disposición 3753/2026, cinco productos médicos utilizados en procedimientos traumatológicos desaparecieron del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se encontraban almacenados bajo la modalidad de banco de consigna.