La Anmat prohibió la venta de una línea de autobronceantes
La Anmat prohibió la comercialización de cosméticos de la marca Tan Orgánico, luego de detectar que se vendían sin registro sanitario en plataformas digitales.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de siete productos cosméticos de la marca Tan Orgánico, tras detectar que se vendían a través de plataformas digitales sin contar con registro sanitario. La medida quedó formalizada mediante la Disposición 3754/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La investigación se inició a partir de una notificación remitida desde la provincia de Córdoba, donde estaría ubicada la firma responsable. Al verificar la base de datos de cosméticos inscriptos ante Anmat, el organismo confirmó que ninguno de los productos contaba con autorización sanitaria ni podía identificarse un establecimiento elaborador habilitado.
Los productos prohibidos
Los siete productos afectados son de uso cosmético y se comercializaban bajo la marca Tan Orgánico:
- Crema corporal autobronceante orgánica
- Crema humectante prolongadora del color
- Bruma facial autobronceante
- Tanning drops
- Mousse autobronceante
- Gel exfoliante corporal
- Crema autobronceante facial
Ninguno de ellos contaba con datos de inscripción sanitaria en el rotulado. Anmat prohibió su uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional, incluyendo plataformas de venta en línea, hasta tanto la marca regularice su situación ante el organismo. La medida también fue comunicada al Ministerio de Salud de Córdoba y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.
Instrumental quirúrgico extraviado en el Hospital Italiano
En la misma jornada, Anmat publicó otra disposición vinculada al extravío de instrumental quirúrgico de la firma Stryker Corporación Sucursal Argentina. Según la Disposición 3753/2026, cinco productos médicos utilizados en procedimientos traumatológicos desaparecieron del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se encontraban almacenados bajo la modalidad de banco de consigna.
Los productos extraviados son un portabrocas, un accesorio Hudson/Trinkle modificado, una sierra sagital System 7, una pieza de mano rotatoria y un martillo instrumental, todos identificados con número de serie y marca Stryker. Ante la imposibilidad de verificar su estado de conservación y funcionamiento, Anmat prohibió su uso, comercialización y distribución en todo el país hasta tanto sean localizados.