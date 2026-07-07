Mil cupos para capacitaciones laborales gratuitas en Mendoza: quiénes pueden acceder

Buscar trabajo también exige aprender nuevas herramientas. En Mendoza , esa necesidad se traduce en una nueva agenda de capacitaciones gratuitas que se abrirá entre julio y septiembre, con más de 1.000 cupos disponibles en distintos departamentos y una orientación concreta: acercar la formación laboral a las demandas reales del sector productivo.

La iniciativa será impulsada por el Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación . Según la información oficial, las propuestas estarán vinculadas a oficios y competencias técnicas requeridas por empresas, cámaras, sindicatos, universidades, municipios e instituciones intermedias, que participan en la detección de los perfiles más buscados.

El objetivo central del programa es reducir la distancia entre lo que necesitan las empresas y la preparación disponible para quienes buscan empleo o quieren mejorar su situación laboral. La Provincia sostiene que la oferta se diseña a partir de las necesidades del sector privado, con el fin de responder a la demanda de perfiles técnicos calificados.

Durante 2026 ya se desarrollaron capacitaciones en áreas como barbería, barismo, instalación de cámaras de seguridad y alarmas, soldadura de alta precisión, tornería digital, limpieza de áreas de perforación, producción textil, instalación de aires acondicionados y Mujeres de Acero, una propuesta orientada a la formación de mujeres en el sector metalmecánico.

La programación prevista para el tercer trimestre sumará nuevas alternativas en distintas regiones de la provincia. Entre las opciones figuran electricidad domiciliaria en la Zona Este, Valle de Uco y Ciudad; instalación de paneles solares en Lavalle y Tupungato; auxiliar de gasista en la Zona Este y Valle de Uco; y formación para clarkistas en el Gran Mendoza.

También habrá capacitaciones vinculadas al agro, la construcción y la tecnología. La agenda incluye instalación de sistemas de riego por aspersión en Tupungato, Tunuyán y Lavalle; buenas prácticas agrícolas en General Alvear y Las Heras, Uspallata; operación de tractores agrícolas en Luján de Cuyo y San Martín; edición de video y marketing digital en municipios del Sur; sistemas constructivos alternativos para residentes de Luján de Cuyo y Maipú; y una capacitación presencial en desarrollo de videojuegos en el marco de la Jam de Invierno.

Quiénes pueden acceder a la formación

Todas las capacitaciones serán gratuitas y otorgarán certificación al finalizar el cursado. Están dirigidas principalmente a personas desempleadas o a quienes buscan fortalecer sus competencias para acceder a mejores oportunidades laborales. Dentro de esa población, se priorizará especialmente a jóvenes, mujeres y trabajadores que necesitan actualizar conocimientos o sumar habilidades específicas.

La política combina formación territorial, articulación público-privada y foco en sectores con demanda concreta. En un contexto donde el empleo exige perfiles cada vez más preparados, la apertura de estos cupos busca funcionar como una puerta de entrada para quienes necesitan capacitarse cerca de su lugar de residencia y con una certificación que pueda mejorar sus posibilidades de inserción.