Banco Provincia: La Libertad Avanza quiere podar el directorio del BAPRO y auditar sueldos

La Libertad Avanza busca posicionarse como el principal bloque opositor en la Legislatura bonaerense, presentando proyectos de Ley y pedidos de informes que pegan en la línea de flotación del gobierno de Kicillof . Ahora los senadores libertarios apuntaron sus cañones al agujero negro del Grupo BAPRO , compuesto por el Banco Provincia y sus empresas satélites .

Es de destacar que los legisladores de La Libertad Avanza , no participaron del “loteo” de cargos en el Banco Provincia que hizo Kicillof con la oposición, el PRO y la UCR, a cambio de los votos para aprobar el endeudamiento antes del recambio legislativo de diciembre.

El proyecto de ley impulsado por el bloque de senadores libertarios propone una reforma profunda en la estructura de mando de la banca pública bonaerense. La iniciativa busca “rebanar” los cargos de la cúpula directiva, reduciendo de ocho a cinco el número de vocales que acompañan al presidente del grupo BAPRO en el directorio. Según los fundamentos de la iniciativa, las sillas actuales sirven como refugio para la vieja política.

Asimismo, cargaron contra el gobierno de Kicillof por el uso “político discrecional” de la estructura del Banco Provincia de Buenos Aires: "esas estructuras se ponen al servicio del toma y daca entre el gobierno de turno y los políticos que quedan sin cargos y necesitan un conchabo para mantener sus privilegios personales o partidarios".

La embestida libertaria va a fondo, ya que exigen que de convertirse en Ley el proyecto, los mandatos vigentes "cesarán de pleno derecho" al día siguiente de sancionarse la norma.

El autor del proyecto y jefe de la bancada de senadores violetas, Carlos Curestis, en diálogo con MDZ, apunto contra el gobernador por el uso político del Grupo BAPRO; "Mientras millones de bonaerenses hacen un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes, el gobierno de Kicillof se dedicó a crear nuevos cargos en el Banco Provincia para acomodar dirigentes y seguir agrandando la estructura política. Es el manual de siempre: más privilegios para la política y menos respuestas para la gente.”

“El gobernador reclama fondos al Gobierno Nacional, y su prioridad está en crear nuevos puestos políticos y no en resolver la crisis de IOMA y de inseguridad que sufren los bonaerenses.”, remarco el presidente del bloque de senadores provinciales de La Libertad Avanza.

Motosierra a asesores y síndicos

La poda propuesta por los senadores provinciales de La Libertad Avanza no se detiene únicamente en el directorio del Grupo BAPRO. La iniciativa va más allá, exigen la derogación total de las figuras del "Consejo de Asesores Asociados" y la sindicatura paralela, creadas por la ley provincial 15562. Estas estructuras alternativas son tildadas de "dispendiosas" y costosas para las arcas de una provincia “quebrada”.

El presidente del bloque libertario, afirmo que esas dependencias de la banca pública bonaerense representan un gasto inútil para la sociedad "Consideramos que toda estructura que no se destine al fin superior del estado que es el cumplimiento estricto de sus responsabilidades, debe ser eliminada” sostuvo el senador Carlos Curestis, autor de la iniciativa legislativa.

El pedido de informes por el "oscurantismo" institucional

De manera complementaria, los libertarios ingresaron por mesa de entradas de la Cámara Alta provincial un pedido de informes para desarmar el entramado de empresas satélites del Grupo Bapro. La lupa de los senadores de La Libertad Avanza apunta a sociedades como Provincia Seguros, Provincia ART y Provincia Net, donde sospechan que se esconden sueldos jerárquicos desproporcionados y designaciones netamente militantes.

Los senadores libertarios exigen conocer, con carácter urgente, la nómina completa de autoridades del Grupo Bapro, montos de viáticos, sueldos percibidos de forma mensual y la evolución del personal contratado desde el año 2024 hasta la actualidad.

En los fundamentos del pedido de informes denuncian el hermetismo del ejecutivo provincial sobre datos que deberían ser públicos; "Es de destacar el oscurantismo que sobrevuela en el accionar del gobierno provincial bonaerense y ello no es diferente en la institución Banco Provincia de Buenos Aires y en sus corporaciones asociadas".

El destino de los fondos públicos en disputa

La ofensiva se ampara en que los recursos del Banco Provincia de Buenos Aires provienen directamente del esfuerzo de los contribuyentes bonaerenses. Remarcando en que cada peso destinado a sueldos corporativos y políticos de la estructura del Grupo BAPRO debilita áreas sumamente críticas de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, argumentan que los presupuestos drenados en las corporaciones “satélites” de la entidad financiera oficial "deben derivarse a financiar la salud, la educación, la seguridad y la justicia de los bonaerenses".