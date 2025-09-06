Netflix estrenó Número desconocido , un documental que reconstruye el estremecedor caso de ciberacoso contra una adolescente de 13 años y su novio, cuyo origen terminó siendo el menos esperado. El caso conmovió no solo a Estados Unidos, sino a usuarios de diversas partes del mundo.

El film , dirigido por Skye Borgman, repasa el acoso vía mensajes de texto que comenzó en octubre de 2020 contra Lauryn Licari y su entonces novio Owen McKenny , se reanudó con mayor intensidad en septiembre de 2021 y se extendió por más de un año. Tras una investigación que involucró a la policía local y al FBI.

La película apuesta por el formato de true crime : entrevistas directas, material de archivo y la narración escalonada del hallazgo investigativo. Los críticos destacan su estructura de tensión y la capacidad del director para mantener el interés hasta la revelación final.

El estreno de Netflix que todos comentan: un caso real de ciberacoso escolar con un giro inesperado imperdible

Según la reconstrucción del caso y la evidencia forense presentada, Kendra Licari confesó y en marzo de 2023 se declaró culpable de cargos relativos a stalking. Fue sentenciada a un régimen que iba de 19 meses a cinco años de prisión; posteriormente obtuvo libertad condicional y quedó bajo supervisión (salida condicionada en 2024). El caso provocó un debate público sobre la privacidad adolescente, la tecnología de suplantación de números y la capacidad de detección de las autoridades frente a delitos digitales.

Desde su estreno en Netflix a fines de agosto de 2025, el documental recibió amplia cobertura internacional y escaló rápidamente en los rankings de la plataforma, generando notas en medios de referencia y debates en redes sobre el alcance del ciberacoso y las fallas en la protección adolescente.

El film incluye lenguaje sexual explícito, insultos y mensajes que alentaron el suicidio; puede ser perturbador para audiencias sensibles y para jóvenes. Es recomendable acompañar la publicación de recursos de ayuda y líneas de contención para víctimas de acoso.