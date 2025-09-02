Presenta:

Netflix estrena un documental sobre estafas amorosas reales que tocará el corazón de la audiencia

El próximo 5 de septiembre Netflix pondrá a disposición una serie documental que muestra el dolor desde adentro de personas estafadas en el amor.

Un documental que toca el corazón. Fuente: Netflix.

El próximo 5 de septiembre Netflix estrenará una serie documental que impactará a más de uno. Falso amor y venganza se centra en las historias de personas que fueron víctimas de fraudes románticos. Engaños y consecuencias emocionales que marcaron a muchos.

Netflix: de qué se trata

El documental que está en Netflix muestra cómo enfrentar a quienes rompieron los corazones de las víctimas y a reclamar en la Justicia. Tiene una mirada intensa y valiente que muestra toda la oscuridad del amor en estos tiempos.

Un estreno imperdible de Netflix.

Esta serie documental saca a la luz las estafas sentimentales siguiendo a varias personas que sufrieron engaños y que ahora intentan reconstruir su vida enfrentando a quienes les causaron tanto dolor. Entre ellas está Cecilie Fjellhøy que se hizo conocida por ser víctima del “estafador de Tinder”. Una historia de valentía y resiliencia.

Además de Cecilie Fjellhøy aparece en el documental la investigadora privada que acompaña a las víctimas, Brianne Joseph. En tanto, la dirección estuvo a cargo de Chris McLaughlin, Max Shapira y James O’Reilly, quienes brindan un enfoque profundo de cada historia.

Todas las personas que aparecen en el documental son casos reales de quienes sufrieron estafas sentimentales y que ahora se enfrentan a esas personas que los engañaron. La producción aporta una mirada sobre la vulnerabilidad de las personas después de haber sido estafadas.

