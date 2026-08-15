Adriana García asume como nueva rectora de la UNCuyo

Adriana García comienza este sábado una nueva etapa al frente de la Universidad Nacional de Cuyo . La ceremonia de asunción se realiza desde las 10.30 en la Nave UNCuyo , en el Parque Central, donde la dirigente universitaria toma formalmente el mando de la principal casa de estudios de Mendoza.

García llega al Rectorado junto a Ana Sisti, quien asume como vicerrectora y, además, estará al frente de la Secretaría Académica. La fórmula de Encuentro Plural se impuso en el balotaje del 23 de junio, cuando obtuvo el 53,24% de los votos ponderados frente a la lista encabezada por Gabriel Fidel.

De esta manera, se terminan 12 años de gestión del Interclaustro la alianza que encabezó el radicalismo con otras agrupaciones.

La rectora saliente Esther Sánchez y el vicerrector Gabriel Fidel tuvieron ayer su último acto de gestión por el día de la UNCuyo (que es este domingo 16) y presentaron un balance de la gestión.

El acto de este sábado representa el inicio institucional de una conducción que llega con la expectativa de producir cambios en la gestión universitaria. El desafío para García será ahora convertir los compromisos planteados durante la campaña en políticas concretas para una universidad atravesada por restricciones presupuestarias, reclamos de estudiantes y docentes y una comunidad universitaria con posiciones políticas diversas.

Laura Fiochetta

En el evento dicen presentes diferentes autoridades y referentes de la política mendocina, como la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, el intendente de Maipú Matías Stevanato, los senadores provinciales Adriana Cano y Félix González, la diputada peronista Verónica Valverde, el diputado nacional Martín Aveiro y el dirigente peronista Carlos Ciurca.

También dicen presente el intendente de la Ciudad Ulpiano Suarez, la senadora nacional Mariana Juri, el procurador Alejandro Gullé, el presidente de la Corte Dalmiro Garay, entre otros. También participan del acto agrupaciones políticas universitarias como La Walsh, Las Trincheras, Octubre Popular y Agruparte.

Autoridades, dirigentes políticos y agrupaciones, presentes en la asunción de Adriana García. Rodrigo D'Angelo/MDZ

La renovación de autoridades continuará durante la próxima semana. Luego del feriado del lunes 17 de agosto, comenzarán las ceremonias de asunción de los nuevos decanos y decanas de las distintas facultades, previstas para el martes 18 y miércoles 19.

La asunción de Adriana García, minuto a minuto

Llegó el intendente Ulpiano Suarez

También la senadora nacional Mariana Juri

La diputada peronista Verónica Valverde

El procurador de la Corte Alejandro Gullé

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Están Dalmiro Garay, presidente de la Corte y el procurador Alejandro Gullé@mdz_radio @mdzol

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El recorrido de la nueva conducción tendrá además una primera escala fuera del Gran Mendoza. El jueves 20, García viajará a San Rafael para participar de la asunción de las autoridades de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y completar así la puesta en marcha del nuevo mapa de autoridades de la UNCuyo.