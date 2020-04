Este es el fin: Una premonición mendocina sobre la pandemia y el virus

Los años '90 fueron oscuros, vanos y químicos en Argentina. Habían pasado los primeros años de la dulce emoción por el retorno a la democracia y el transcurso de las navidades no trajo ningún regalo decente para la Argentina. Baste como resumen tener en cuenta que, desde 1989 y hasta el 2001, tuvimos como presidentes a dos de los mandatarios más nefastas de nuestra historia, Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa.

Aquella fue una sangría a cuenta de una década en manos de Menem, Entre la ficción de un dólar igual a un peso de Domingo Cavallo, las escandalosas privatizaciones de las grandes empresas estatales, la pizza con champagne, los viajes a Miami del "deme 2" de los aposentados, la destrucción -otra vez- de la identidad, la educación y la industria, la farándula televisiva imperando sin internet a la vista ni las redes sociales que crecieron por los costados de la mass media y su discurso único y con un nivel de endeudamiento que, si somos optimistas, competirá los próximos 100 años con el de la Dictadura Militar y el reciente de la gestión de Mauricio Macri, siempre y cuando no aparezca otro nefasto enamorado del dinero fácil del Fondo Monetario Internacional y su vampírica billetera.

Bajo este escenario, entre muchas chispas, un apareció un movimiento llamado Nuevo Rock Argentino, creativo y desenfadado, el cual fueron parte algunas bandas que lograron gran trascendencia, como Los Brujos, Illya Kuryaki, Babasónicos, Todos Tus Muertos, Los Caballeros de la Quema, Peligrosos Gorriones y 2 minutos. Entre ellos, había una banda mendocina que formaba parte de aquellas giras: Los Salvages Unitarios (sí, salvages con "g").

"Éramos una banda de hard rock de culto en los '90 y vivimos en primera persona aquella nueva configuración del rock en Argentina", apunta Gustavo Casaño, bajista de la banda y hoy director de una conocida agencia de publicidad. Completaban el cuarteto dos figuras habituales de la cultura local, el sociólogo Marcelo "Marmat" Padilla en voz y el periodista Roli López en batería y cerraba el combo el guitarrista, ahora radicado en Córdoba, donde tiene un bar y es publicista, Gustavo "Pancho" Navarro.

Aquellos conciertos de los Salvages eran verdaderamente emocionantes, verdaderos actos de expiación colectiva, bajo la guía espiritual del Marmat y sus inolvidables entregas en escena, algunas de las cuales terminaban un día o dos después de lo señalado y, a veces, en sitios insospechados.

Las delicadas fibras de esa muerte invisible

Ahora, en tiempos de virus, pandemias,cuarentenas y miles y miles de muertos diarios, han recuperado uno de sus temas más hermosos, "Este es el fin", que, claramente, resulta premonitorio para los tiempos que vivimos

"Hay montañas, agua, nieve y desolación de trenes abandonados. Aparece un par de ves una máscara, la que usábamos en las presentaciones. La letra es potente y la sacamos de una editorial de la Revista Cerdos&Peces que dirigió Enrique Symns. La cación es de 1990.

Aquí, entonces, el video y la letra.

Este es el fin

Las primeras calles de otoño siempre me renacen.

Una honda exhalación me conecta con la vida

por entre las capas de cadáveres de zonas anestesiadas.

Sé nuevamente que ya no soy esa persona

que no recuerdo bien si alguna vez fui.

No fuimos las aventuras que nos prometimos

fuimos solo esas penosas conversaciones

la inutilidad desgastada de las palabras

que no impulsan ni descontrolan.

Las palabras, forman parte de ese plan que combatimos,

la lucha por conquistar un espacio de lucha en la vida cotidiana

ha sido derrotado antes de comenzar.

Este es el fin.

Obsérvalos bien desde tu lado de la ventana

y verás las delicadas fibras de esa muerte invisible que cubre los gestos y las facciones

verás la noche congelada y la razón brillante de los que siempre dijeron

tener razón.

Verás que ni el amor se divierte y que las caras que te saludan

están apuñaladas de preocupación.

Obsérvalos escondidos bajo el peor de los disfraces

son solamente hombres

no se atrevieron a usar la piel de animal

no creyeron en las alas del ángel

no caminaron como cazadores

sino que aprendieron a bailar en la discoteque.

La revolución se la gastan tirando piedras en los recitales

o gritando los goles de Boca.

Vamos amigos

todas estas paredes y calles están exhaustas de nosotros

y van perpetuando nuestro ánimo.

Una sordida muerte nos vigila desde el ángulo superior de la telaraña.

Arrojemos el nombre, la identidad, el camino, la ropa y el corazón en algún rincón

y salgamos hacia ninguna parte, que si recuerdas bien

era desde allí de donde venimos.

Este es el fin.

Y la yapa, otro video de Los Salvages Unitarios:

Ulises Naranjo.