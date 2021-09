En una entrevista inédita Cerati revela cómo Soda desembarcó en España

I want you (she's so heavy) es una canción de John Lennon del disco de los Beatles Abbey Road, de 1969. En una de las jornadas de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 (que duró casi 6 meses, con 41,8 millones de visitantes) llegaba por primera vez Soda Stéreo, para concluir una ambiciosa gira que había iniciado el 7 de agosto de 1990 en San Juan de Puerto Rico y que había pasado por el estadio Pacífico de Mendoza el 5 de diciembre de ese año.

Ese recital en Mendoza fue inolvidable también por la buena mano en el sonido por parte de Adrián Taverna. La Expo Sevilla tenía, entre otros motivos, la celebración de los 500 años de la llegada de los españoles al continente americano. Y lo que comenzaba a verse en ese escenario era otra conquista: la de un grupo de rock que ya había conquistado varias naciones sudamericanas y que por primera vez desembarcaba en España. Para nada un hecho menor.

"A nosotros nos fue muy bien. Realmente no nos conocía nadie en España. Es la primera vez que pudimos tocar en vivo y los lugares estuvieron llenos. Ni comparación con lo que es tocar aquí, con 350 mil personas. Pero para nosotros fue buenísimo", me compartía Gustavo Cerati una noche, a mediados de 1992, en el ingreso del canal América en calle Honduras del barrio porteño de Palermo. Había sido invitado a un programa de TV que conducía Edda Bustamante. Mientras aguardaba a la producción de ese programa, Cerati me contó más de esa primera vez de Soda en España:

"Fue como rejuvenecedor porque hacía mucho que no tocábamos en lugares chicos, como en los comienzos. Que tampoco nadie nos conocía, bueno, nadie es una forma de decir, ya que habían muchísimos argentinos que nos conocían y por otra parte, también hubo allá en España muy buena repercusión en las revistas. Para que nos conozcan más hay que seguir yendo". señaló.

Dynamo: "me cuesta definirlo, pero me gusta mucho más que lo que hice antes"

Como todos saben, Soda Stereo era una banda que no paraba. Y tras la "Gira Animal", Cerati, Zeta y Alberti empezaron a grabar el disco que luego se conocería como Dynamo. En el momento en que conversé con Cerati ese disco todavía no tenía ese nombre y Cerati mismo admitió que le costaba definirlo.:

"Estamos haciendo un disco que todavía no sé cómo se va a llamar y que va a salir a fines de octubre. Recién está promediando el disco. Sobre el final sabremos su nombre. Siempre cuando trabajamos un disco le ponemos nombre a los proyectos. Tiene que ver con la continuación de Canción Animal. Lo que puedo decir es que dos años después de Canción Animal ésto fue lo que nos salió. Me cuesta definirlo, pero me gusta mucho más que cualquier cosa que hice antes".

Hoy, a siete años de la muerte de Gustavo Cerati, este recuerdo de una entrevista que había sido archivada en un viejo cassette, con nuevas revelaciones, en especial, de lo que fue la primera incursión de Soda en España. ¿Y por qué ahora? El avance de la tecnología dejó muy pronto afuera a los cassettes. Y mucho material de valor, como esta entrevista y otros, aún permanecen en cassettes.

