Máximo Kirchner sobre CFK: "Narcotraficantes y genocidas tienen más visitas que la expresidenta"

Máximo Kirchner rompió el silencio y dedicó duras palabras al aniversario de la condena que mantiene a Cristina Kirchner bajo arresto domiciliario desde hace un año. "Están jugando con cosas que no tienen repuesto y no imaginan después la magnitud de las respuestas populares", advirtió el diputado.

Sobre las condiciones en las que cumple la pena la expresidenta, el legislador apuntó contra el ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti, a quien acusó de "abuso de poder" y de buscar humillarla.

Para respaldarlo, citó un informe del Consejo de la Magistratura según el cual —sostuvo— "narcotraficantes y genocidas tienen mucho más espacio de visitas que la expresidenta votada dos veces por el pueblo argentino".

El diputado también se refirió a la situación judicial de Adorni como un síntoma. A su criterio, el caso "muestra la verdadera cara" del oficialismo libertario, donde —dijo— "gobierna la antipolítica" con funcionarios "arribistas" amparados en una "impunidad judicial garantizada".

Esa cobertura, planteó, los lleva a tomar decisiones convencidos de que el poder económico los va a "proteger eternamente".

Política y economía libertaria

En el plano más político, Kirchner acusó al Gobierno de "estar haciendo añicos la soberanía argentina, preparando todos los días la entrega de los bienes naturales".

En declaraciones a C5N, completó: "Maltrataron mucho a las personas, hablaron despectivamente de los trabajadores, se reían de todo el mundo y le sacaron derechos a la gente, con un grado de soberbia pocas veces visto". Según el diputado, el oficialismo enfrenta hoy esa realidad "como respuesta a esa soberbia", y deberá recurrir a un Poder Judicial que, ironizó, no le despierta "ningún tipo de confianza".

Por último, al referirse a la economía, fue categórico: si la Argentina no reestructura su deuda externa, afirmó, no tiene chances de cumplir las promesas que distintos espacios le hacen a la gente de cara a un eventual gobierno.