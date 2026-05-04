Mendoza con su desarrollo en energía solar: las obras con las que se proyecta como potencia para 2030

Mendoza superó los 700 megavatios (MW) de potencia solar instalada y se posicionó entre las provincias con mayor desarrollo de energía solar en el país. Este dato no es antojadizo, ya que marca hacia dónde vira la estrategia de productiva a la que aspira el Ejecutivo.

En ese aspecto, se pueden destacar entre los principales desarrollos el Parque Solar Anchoris , ubicado en Luján de Cuyo, que aporta una capacidad de 180 MW o el parque solar de San Rafael, con otros 180 MW. Además, el proyecto El Quemado, en el norte provincial, aportará 305 MW y apunta a convertirse en el desarrollo solar más importante de Argentina una vez que complete su puesta en funcionamiento.

A los proyectos operativos ya mencionados, se suma una expansión que actualmente contempla otros 1.000 MW proyectados. El objetivo, dicen desde el Gobierno de Mendoza, es ampliar la participación de energías renovables en la matriz provincial de cara a 2030.

En ese marco, el plan también incluye reforzar el sistema de transporte y distribución eléctrica. Para ello, durante este año se avanzará en la licitación y adjudicación del Sistema Hidroeléctrico Nihuiles, que cuenta con una potencia total de 288 MW y es considerado clave para recuperar capacidad estratégica dentro del sistema.

Por otro lado, ya fue adjudicada la obra de la Estación Transformadora Valle de Uco, mientras continúan los avances en la Estación Transformadora Mendoza Norte, cuya licitación recientemente fue prorrogada.

En paralelo, hay que sumar la ejecución de la obra Marcado-La Dormida, financiada a través del Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, junto con la futura licitación de la línea que conectará Nihuil IV con la Estación Transformadora de General Alvear, una obra de más de 90 kilómetros de extensión.

Desde la Provincia sostienen que se trata del plan de transporte eléctrico "más ambicioso en la historia de Mendoza", el cual aseguran que está diseñado "para acompañar el crecimiento productivo" y para impulsar nuevas industrias, además de "promover el desarrollo agrícola, garantizar el abastecimiento energético de proyectos mineros y mejorar la calidad del servicio para usuarios residenciales".