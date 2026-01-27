Cómo la inteligencia artificial (IA) cambió el diseño de interiores

El diseño de interiores se basa en la experiencia humana cuyo resultado es crear (diseño) de un espacio que facilite y haga más agradable la vida diaria a quienes lo utilizan. La tecnología aquí, con la inteligencia artificial, ayuda: a un profesional del el diseño de interiores a cómo hacer un diseño más accesible y de calidad.

Si bien en un principio la inteligencia artificial (IA) ha impactado fuerte y de manera particular en el diseño de interiores vale resaltar que -al igual que en muchas industrias creativas- la IA se ha metido sin que los artistas y -en este caso, diseñadores que conforman la fuerza laboral- participen. El resultado ha sido que muchos profesionales del diseño de interiores hayan abrazado con entusiasmo esta nueva tecnología, en contrapartida de muchos otros que simplemente han tenido que adaptarse a las circunstancias.

La inteligencia artificial en el diseño de interiores Pese a que ahora Internet te hace un diseño de interiores “a la carta” y sin diseñadores, el resultado final es un producto incompleto e imperfecto porque no hubo interacción humana en ese proyecto creativo que hizo la computadora, como tampoco los sentimientos que pueden definir cualidades del proyecto sólo perceptibles desde lo humano y no desde una aplicación, y otros detalles más que contribuyen a ese resultado incompleto e imperfecto.

En cambio sí muchos diseñadores admiten que la inteligencia artificial es un recurso útil durante las etapas iniciales de los proyectos de diseño, sobre todo en la elaboración de bocetos, ya que la IA aporta un resultado más detallado que lo dibujado a mano, en muchos casos con imágenes que ayudan a guiar la dirección del diseño antes de invertir más tiempo en renderizar el espacio del proyecto con mayor detalle. Aunque esto tiene un lado B: es cierto que la tecnología podrá brindar más detalles en una imagen, pero para algunos diseñadores lo peor que puede pasar es que un cliente “se enamore de una imagen” que, una vez que se profundiza en los detalles -que sí los puede aportar el dibujo a mano en un boceto-, puede no ser la mejor solución.