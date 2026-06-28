De rincón oscuro a selva urbana: cómo transformar un patio mini sin gastar en obras
La guía para aprovechar pocos metros cuadrados con pintura blanca, plantas y algunos muebles.
Un patio oscuro no transmite tranquilidad ni invita a pasar tiempo allí. Para no desaprovechar un rincón muy importante, te contamos cómo transformarlo sin tener que gastar una fortuna o hacer obra. A veces basta con un poco de pintura, plantas y decoración.
En Mendoza hay luz solar varias horas pero hay que usarla como un factor a nuestro favor. El primer paso para una transformación extrema es pintar las paredes de blanco. Los colores claros generan un efecto rebote y da la sensación de amplitud.
Muebles funcionales: la clave del éxito
Un patio funcional no necesita de un sin fin de muebles. Si tenés poco espacio, lo mejor es usar mesas y sillas livianas que se puedan trasladar y guardar con facilidad. Los materiales deben ser claros para que continuen con el efecto rebote que mencionamos anteriormente.
Decoración con plantas
Las plantas van a cobrar protagonismo en este jardín. El verde funciona como un potenciador del relax pero hay que elegir las especies adecuadas si queremos que duren mucho tiempo. El sol mendocino puede ser fatal para algunas plantas, por lo que se recomienda jugar con helechos o potus de diferentes tamaños y con distintas macetas.
El último paso es sumar una iluminación cálida y textil. Las guirnaldas de luces cálidas combina con almohadones mullidos de materiales suaves son perfectos para crear un ambiente de selva urbana por la noche.