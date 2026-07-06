La increíble planta que tiene una flor con forma de ave

El mundo vegetal alberga fenómenos asombrosos, pero pocos son tan fascinantes como aquellos en los que la flora imita a la fauna. Un ejemplo perfecto de esto se encuentra en una planta de la familia de las magnoliáceas, cuya floración ofrece un espectáculo visual único.

Lo cierto es que esta flor antes de abrirse por completo, sus capullos recrean de manera casi perfecta la silueta de un pequeño pájaro.

Esta planta es la Magnolia liliiflora bir (comúnmente conocida como magnolia pajarito) , una variante de la tradicional Magnolia liliiflora. Lejos de tratarse de un truco digital o de una ilusión óptica, la forma de ave es un diseño completamente natural que se aprecia en los pimpollos justo antes de la floración.

En esa fase, el capullo se asemeja tanto a un ave posada sobre las ramas que sorprende incluso a los observadores más experimentados.

Originaria del sudoeste de China, específicamente de regiones como Yunnan y Sichuan, esta especie se cultiva desde hace milenios, aunque con el tiempo también se la ha vinculado estrechamente con la jardinería japonesa.

El género de las magnolias destaca en general por su porte, que puede ser tanto arbustivo como arbóreo, sus grandes dimensiones y una fragancia muy valorada. Sin embargo, esta variedad en particular se lleva toda la atención por su singular morfología.

Debido a su alto valor estético, se ha convertido en una de las opciones predilectas para el paisajismo y la decoración de jardines particulares. Quienes deseen incorporar este árbol a sus hogares deben tener en cuenta algunos cuidados básicos para su correcto desarrollo.

Es una especie que requiere una ubicación expuesta a pleno sol o, en su defecto, en espacios de semisombra. Es fundamental que la tierra cuente con un excelente drenaje para evitar encharcamientos. Además, el sustrato debe ser rico en materia orgánica para garantizar una floración vigorosa.