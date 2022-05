La millonaria indemnización que recibirán Nico Vázquez y Gimena Accardi por el derrumbe de Miami

Nico Vázquez y Gimena Accardi sobrevivieron de milagro del derrumbe del edificio en Miami donde se alojaban durante sus vacaciones en junio pasado. La tragedia dejó un saldo de 98 muertos y millones de dólares en pérdidas para los propietarios de los departamentos.

Ahora, sobrevivientes y familiares de las víctimas recibirán al menos u$s 997 millones como indemnización tras un acuerdo judicial alcanzado este miércoles, según confirmó uno de los abogados de los demandantes a la agencia AFP. "El acuerdo ahora mismo es de u$s997 millones. Habrá aproximadamente otros u$s100 millones que recuperaremos", indicó el letrado Carlos Silva.

El acuerdo es el resultado de una demanda colectiva contra varias entidades. La empresa constructora de un edificio junto al Champlain Towers South fue acusada de contribuir al derrumbe por haber generado vibraciones mientras trabajaban en el terreno adyacente.

Las razones de la catástrofe aún no se han establecido con certeza. El edificio Champlain Towers South, de 12 plantas, se derrumbó parcialmente en la madrugada del 24 de junio en Surfside, al norte de Miami Beach.

En completo estado de shock Nicolás Vázquez relató con lujo de detalles el durísimo momento que les tocó vivir junto a su pareja Gimena Accardi, que se salvaron milagrosamente del derrumbe del edificio en la zona de Surfside, Miami Beach, en la madrugada de este jueves, que provocó un muerto, al menos nueve heridos (y cuatro argentinos desaparecidos), según informaron fuentes oficiales y medios locales.

"Vivimos un momento muy fuerte con Gime. Veníamos de cenar. Estacioné el auto como siempre en la cochera y escuchamos un ruido muy fuerte, pero no llegamos a entender lo que pasaba", se lo escucha relatar a Nico en un audio que envió a varios periodistas.

Luego, detalla: "En los siete segundos que subimos al ascensor y llegamos al lobby, arrancó una polvareda muy fuerte. No entendíamos qué pasaba. No sabíamos si era un tornado o un ataque. Era lo más parecido a una película. Empezamos a correr fuera del complejo. Ahí nos dimos cuenta que se había caído parte del edificio. Estuvimos muy cerca de no contarla. Luego, pasan un par de minutos y escuchamos un estruendo muy difícil de explicar y vemos cómo se termina de caer el edificio", explica el actor con voz entrecortada, todavía en estado de shock por lo sucedido.