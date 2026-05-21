Más de 700 años: el hallazgo inesperado que arqueólogos hicieron en un pozo ciego de Alemania

Un hallazgo en Alemania abrió una ventana muy poco común sobre la vida cotidiana de la Edad Media . Durante excavaciones arqueológicas en el centro de Paderborn, especialistas encontraron dentro de una antigua letrina un pequeño cuaderno medieval que, pese al paso de más de siete siglos, todavía conserva escritura legible en sus páginas enceradas.

La pieza fue descubierta en Renania del Norte-Westfalia y ahora está siendo restaurada en Münster por especialistas de la asociación regional LWL. Los primeros análisis indican que el objeto fue fabricado entre los siglos XIII y XIV y que probablemente perteneció a un comerciante, una hipótesis que se apoya tanto en el tipo de cuaderno como en la idea de que su dueño sabía leer y escribir, algo poco frecuente para la mayoría de la población de ese tiempo.

Lo más llamativo del hallazgo es el nivel de conservación. El cuaderno está hecho con cuero, madera y cera, materiales que normalmente no sobreviven bien durante tantos siglos. En este caso, las condiciones húmedas y casi sin oxígeno de la letrina ayudaron a protegerlo. Los restauradores explicaron que el objeto apareció como un bulto de tierra mojada y que recién durante la limpieza se hizo evidente lo que realmente era .

Los arqueólogos creen que el cuaderno hallado en Alemania pudo haber pertenecido a un comerciante y que ahora puede aportar datos sobre la vida cotidiana en la Edad Media.

El cuaderno tiene diez páginas. Ocho de ellas están enceradas en ambos lados, mientras que la primera y la última solo en una cara. Además, fue encontrado atado y guardado dentro de una pequeña cubierta de cuero. Según los especialistas, las tablas enceradas funcionaban como un soporte reutilizable: se escribía con un punzón y luego el texto podía borrarse al alisar la cera.

Los arqueólogos creen que este hallazgo puede aportar datos valiosos sobre la vida diaria en la Alemania medieval. El texto todavía no fue descifrado por completo, pero ya se sabe que está escrito en latín y que la caligrafía permite ubicarlo entre los siglos XIII y XIV. Los investigadores esperan usar métodos de alta tecnología para volverlo más legible y avanzar con una transcripción completa.

La decoración exterior también llamó la atención. La cubierta de cuero presenta un relieve con pequeñas flores de lis, un motivo asociado en la Edad Media con pureza, poder real y prestigio. Por eso, los especialistas creen que no era un objeto cualquiera, sino una pieza de cierto nivel, posiblemente usada por alguien de posición acomodada.

Todavía no está claro cómo terminó el cuaderno dentro de la letrina. Una de las hipótesis es que haya caído allí por accidente. Junto al libro también aparecieron otros materiales, entre ellos restos de telas de seda muy finas, algunas cortadas en pedazos rectangulares, que los arqueólogos creen que quizás fueron reutilizadas como papel higiénico antes de ser desechadas.

Por eso, este hallazgo no solo sorprendió por el lugar en el que apareció, sino también por lo que puede llegar a contar. En vez de mostrar una gran escena política o militar, el pequeño cuaderno promete algo más cercano: pistas sobre la escritura, el comercio y la vida cotidiana en una ciudad medieval alemana.