Mujeres y tecnología: una industria estratégica que necesita más talento femenino

En Argentina, las mujeres en la tecnología son cerca del 30% del empleo tech, pero ganan 20% menos y casi no llegan a roles técnicos de mayor rango.

Cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y l a Niña en la Ciencia. La fecha invita a visibilizar avances y logros, pero también a mirar de frente una realidad que, en sectores de tecnología duros y estratégicos como el de la conectividad, la videovigilancia o las comunicaciones críticas, sigue siendo incómoda: el talento femenino todavía encuentra barreras importantes para desarrollarse plenamente. En Toltech Group somos 65 empleados, de los cuales 16 son mujeres y tres ocupan puestos de liderazgo. Este nivel de participación es bajo, pero refleja un avance que fue resultado de decisiones concretas, no del azar.

El problema es estructural Según estudios regionales realizados en seis países de América Latina, las mujeres no superan el 23% de la matrícula en carreras universitarias de programación. Esta subrepresentación no solo limita trayectorias individuales, sino que empobrece a toda la industria. Otros relevamientos del sector indican que, en promedio, apenas el 9% de los puestos senior en tecnologías de la información (TI) están ocupados por mujeres. El problema no es la capacidad. Es el acceso y las oportunidades. En Argentina, las mujeres representan alrededor del 30% del empleo en tecnología, pero su participación cae de forma marcada en los roles más técnicos y en los niveles de mayor seniority. A esto se suma una brecha salarial persistente: en promedio, las mujeres del sector IT ganan cerca de un 20% menos que sus pares varones.

mujeres Las mujeres no superan el 23% de la matrícula en carreras universitarias de programación. Archivo. En rubros como los que desarrolla Toltech Group, persiste una barrera muy concreta: la experiencia en campo. Técnicos torristas, tareas en altura, trabajos de riesgo. Son espacios históricamente masculinizados. En más de diez años nunca conocí una torrista mujer, no por falta de capacidad técnica, sino por una cultura que todavía desalienta o directamente no imagina a las mujeres en esos roles. Reconocer esta realidad es un primer paso para empezar a transformarla. Sin embargo, el mapa tecnológico está cambiando. El avance en analítica de datos, inteligencia artificial, Internet de las Cosas y gestión de redes críticas demanda perfiles híbridos que combinan conocimiento técnico con capacidad de análisis y toma de decisiones. La incorporación de inteligencia artificial en sistemas de videovigilancia, la analítica avanzada y el monitoreo remoto están transformando la operación diaria. Muchas tareas críticas que antes exigían presencia física permanente hoy pueden resolverse desde un centro de control. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también abre la puerta a más mujeres formadas en datos, software e inteligencia artificial.

Además, las habilidades de gestión, comunicación y coordinación se volvieron centrales en un sector cada vez más complejo. La industria no puede darse el lujo de desaprovechar ese talento. Frente a este panorama, es natural que muchas jóvenes se pregunten si la tecnología es realmente para ellas. Mi mensaje es honesto: no es un camino fácil. El sector sigue arrastrando prácticas machistas, pero también es un campo con enorme proyección y un impacto concreto en la vida de millones de personas.

tecnologia Hay una cultura que todavía desalienta o directamente no imagina a las mujeres en esos roles. Archivo. Más allá de la equidad, ampliar la participación femenina es una necesidad estratégica para un sector que requiere miradas diversas. Las empresas tenemos la responsabilidad de revisar nuestras prácticas y asegurarnos de que el talento no se pierda por barreras que no tienen sentido.