El hombre gato Gil Pereg, ¿el primer therian de Mendoza?

La irrupción en la sociedad de los jóvenes que se identifican con animales trajo a más de uno a la memoria el caso de Nicolás Gil Pereg , el hombre que asesinó a su mamá y a su tía y se creía un gato. Qué lo diferencia de un therian .

Los therians surgieron en Estados Unidos en los ´90 y fueron ganando popularidad en todo el mundo con la ayuda de las redes sociales. En Argentina, el movimiento creció exponencialmente en las últimas semanas con encuentros presenciales en las provincias. En Mendoza, la reunión será el sábado a la tarde.

Un therian es una persona que se identifica de forma involuntaria con un ser no humano desde una conexión física, espiritual y psicológica sin que esto signifique un abandono de su condición humana y de sus responsabilidades cotidianas.

En los encuentros, los therians llevan máscaras, colas y -a veces- guantes de los animales con los que se identifican. Caminan en cuatro patas, no hablan sino que se expresan con sonidos típicos de los animales y a veces trepan árboles.

En enero de 2019, Nicolás Gil Pereg asesinó a su mamá Pyrhia Sarussi (63) y a su tía Lily Pereg (54). Cuando los policías encontraron los cuerpos en el terreno del israelí no podían creer la escena: Gil Pereg vivía con una docena de gatos y el lugar estaba lleno de excrementos.

El juicio por jurado popular fue en 2021 y en algunas de las jornadas tuvieron que sacarlo del recinto porque el hombre no paraba de aullar. Finalmente, fue declarado culpable y condenado a prisión perpetua. Estuvo un tiempo en San Felipe y luego fue trasladado al hospital psiquiátrico El Sauce, lugar donde falleció en julio de 2024.

Los videos de Gil Pereg maullando y atacando a guardiacárceles se viralizaron en su momento y son los momentos que muchos relacionan con los therians.

Nicolás Gil Pereg aullando en el juicio Nicolás Gil Pereg aullando en el juicio MDZ

¿Gil Pereg fue el primer therian?

Según las declaraciones de la psicóloga que trataba a Gil Pereg en el hospital El Sauce, Jimena Rivas, el hombre tuvo una infancia complicada en la que solo se vinculaba con su mamá y sus abuelos maternos. Él aseguraba que un gato le había hablado en su adolescencia y le había dicho que podía vivir como un felino y separarse de la humanidad. Cazaba ratones, salía desnudo a la calle, maullaba y no limpiaba las heces de los gatos ni la suyas porque decía que vivía bajo las leyes de la naturaleza. Para Rivas, Gil Pereg padecía un delirio sistematizado.

Por su parte, Mariano Castex, un especialista con 65 años de experiencia en psiquiatría, dijo durante el juicio que Gil Pereg era un insano, un enfermo mental. “Es un demente en el sentido jurídico, un ejemplo claro de parafrenia. Él vive en una realidad paralela e interpreta las cosas desde allí. Representa un riesgo cierto e inminente de producir daño para sí o para terceros”, dijo el profesional.

gil pereg (5).JPG Gil Pereg se comportaba como un gato. Télam

Aunque una asociación simple indica que Gil Pereg fue el primer therian, la realidad dice otra cosa, porque los therians no padecen trastornos de la salud mental. Los therians son una tribu urbana -como los floggers o los emos- donde un grupo de personas comparten gustos, indumentaria, música, forma de hablar y de moverse.

La licenciada en psicología Aldana Ferreira habló con MDZ y relacionó el fenómeno con procesos típicos de la adolescencia. No como una moda vacía, sino como una forma contemporánea de pertenencia. “No hablamos de cambiar de cuerpo ni de abandonar lo humano. Hablamos de un vínculo simbólico con rasgos de un animal. Pueden tomar conductas o movimientos en ciertos momentos, pero eso no significa que su vida cotidiana se convierta en la de un perro o un zorro”, dijo la especialista.

therian, niña therian, therians El fenómeno de los therians surgió en los '90 en comunidades de Internet vinculadas al concepto "otherkin" (una subcultura de personas que se identifican espiritual o psicológicamente como parcial o totalmente no humanas). Shutterstock

Sí hay que poner especial atención en casos aislados cuando las personas que integran el movimiento superan ampliamente la adolescencia como el caso del hombre 38 años que dice ser un mono en Buenos Aires o el adolescente que olfateó y mordió a una chica en Córdoba.