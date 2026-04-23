Primeros cortocircuitos entre la UCR y LLA en Mendoza por la eliminación de las PASO

La discusión de la reforma electoral a nivel nacional ya generó los primeros cortocircuitos en Mendoza , sobre todo con la intención que tiene La Libertad Avanza (LLA) en eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ).

Particularmente en Mendoza , este tema levantó opiniones divididas dentro del espacio electoral donde confluye la UCR y LLA, teniendo en cuenta que la postura del espacio libertario mendocino es exactamente la misma que a nivel nacional; mientras que en el radicalismo local defienden las PASO y no lo ven estrictamente como un "gasto" de dinero.

De hecho, si bien un sector radical ha tenido una opinión más "diplomática" respecto del proyecto en sí y la posibilidad de que en Mendoza se analicen las PASO , quien salió con los tapones de punta contra ese aspecto del proyecto fue el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, uno de los que está lanzado para la gobernación en el 2027.

En diálogo con MDZ en el acto de jura de los senadores provinciales electos, Suarez defendió las PASO en Mendoza al señalar que "se utilizan para definir las candidaturas en un espacio politico".

"Las PASO son una muy buena herramienta. Obviamente está bueno bajar el gasto de la política, pero no a cualquier precio, no para que el día de mañana las candidaturas se definan en un escritorio con un grupo reducido de dirigentes", denunció el jefe comunal.

De hecho, apuntó hacia el 2027 y sostuvo que, en el marco de la discusión y en caso de confirmarse alianzas, "es importante que sean los mendocinos quienes decidan quién representará a ese espacio político y no los propios dirigentes".

jura de senadores 26 ALF PONCE - MDZ

Ulpiano Suarez dio otro argumento cargado de críticas al gobierno nacional, sobre quien sostuvo que "tiene muchos otros gastos para reducir, pero se mete con la política.... este proyecto suena bien para la gente, es tribunero, menos elecciones y todo lo demás, pero me gustaría que con la misma energía, el Gobierno plantee una reforma tributaria para bajar la presión a los sectores productivos".

"Ya vimos a las cámaras y sectores productivos de Mendoza haciendo este planteo. El Gobierno nacional podría presentar con la misma energía una reforma tributaria con un programa de fortalecimiento de las economías regionales, pero se mete con la reforma política, que suena bien para la gente, busca castigar y demonizar a los partidos políticos", planteó.

Y finalizó: "Cuando la política se retira es cuando avanzan las desigualdades e inequidades. Yo sostengo las PASO. Algunos dicen que es una 'encuesta cara', yo prefiero que la gente decida quiénes serán nuestros candidatos y no los dirigentes".

Cautela cornejista

Como una de las opiniones importantes del cornejismo, aparece también la del presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi. En diálogo con el programa MDZ Club, en MDZ Radio 105.5 FM, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que este tema se trabajará "con tranquilidad" con el espacio de La Libertad Avanza, y calificó de "supuestos" la posibilidad de que ese tema pueda remitirse también a la provincia de Mendoza.

Lombardi expresó que en Mendoza "hemos utilizado PASO en casi todas las elecciones y ha sido un buen mecanismo para resolver las candidaturas. Creemos que eso ha mejorado la calidad institucional, pero por supuesto, estamos abiertos a a repensarlo, y a discutirlo", planteó.

Como ejemplo, sostuvo que las PASO en las elecciones legislativas "no tienen mucho sentido, o también se puede pensar en no obligar a ir a votar, esa puede ser otra opción. Pero recién estamos empezando a a conversar sobre el proyecto".

elecciones de concejales bunker LLA UCR FACUNDO CORREA LLANO Y ANDRES PETI LOMBARDI Rodrigo D' Angelo/MDZ

Si bien sostuvo que pensar en el plano económico "tiene un peso significativo, especialmente en la ciudadanía el costo", sostuvo también que "hay que poner en la balanza cuánto es ese costo y cuánto representa también otro sistema de selección de candidatos".

Por último, insistió en que no debería generar "ningún cortocircuito" dentro de la alianza con la posibilidad de pensar mantener o eliminar las PASO en Mendoza a futuro.

La defensa de LLA a la eliminación de las PASO

Con una postura contraria a la de Ulpiano Suarez, el presidente de LLA Mendoza, Facundo Correa Llano, sostuvo que desde el comienzo el espacio político ha intentado avanzar en la eliminación de las PASO, como por ejemplo en la Ley Bases.

"La reforma electoral se ha ido produciendo en partes, a medida que se encuentran los consensos. Hoy se vuelve a plantear esto de la reforma electoral, pero desde un principio, por ejemplo el tema de las PASO, planteamos su eliminación", dijo el legislador nacional también en el acto de jura de senadores provinciales en la Legislatura.

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Para Correa Llano, la derogación "es importante no solo desde lo económico, sino también para simplificarle la vida a la ciudadanía al momento de elegir y que no se encuentren votando en reiteradas veces", y recordó casos en Mendoza donde hubo hasta 7 votaciones, como en 2023.

"Entendemos que hay que simplificar las cosas. Si vemos la elección pasada en Mendoza, se dividió la elección provincial de algunos departamentos y vimos la la baja participación en esa elección. Eso hay que evitar", agregó.

Consultado por la posibilidad de tratar este tema en Mendoza más allá de la Nación y respecto a la postura del radicalismo, a favor de mantener las PASO, Correa Llano marcó distancia sobre la UCR y dijo que la posición es "general", es decir, tanto a nivel nacional como provincial.

"Son cosas que hay que tener en cuenta, y también en la necesidad de simplificar la la oferta electoral. Eso me parece importante", acotó.