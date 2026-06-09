Video: así le robaron a un conocido periodista en pleno centro de Mendoza

El corresponsal de TN en Mendoza, Alejandro Costanzo, fue víctima de un robo este martes al mediodía en una de las calles más transitadas del centro mendocino

Los ladrones fueron captados por las cámaras de seguridad de la zona

El corresponsal de TN en Mendoza, Alejandro Costanzo, fue víctima de un robo este martes al mediodía en una de las calles más transitadas del centro mendocino. El periodista dejó su bicicleta estacionada sobre avenida San Martín al 977, justo frente al Automóvil Club Argentino, y en cuestión de minutos los delincuentes se la llevaron pese a que estaba sujetada con una linga y candado.

El episodio ocurrió cerca de las 12:14 del martes, en un horario de máxima circulación de peatones y vehículos en la zona comercial de la Ciudad de Mendoza. Según relató el propio damnificado, el rodado robado es una Vairo 4.0 de color azul con detalles en negro.

Así le robaron al periodista de TN Robo a Alejandro Costanzo "Llegamos con un amigo y dejamos la bicicleta atada con linga. Unos 4 minutos después, aparece una pareja y cortan la cadena con un alicate. Se ve en el video que después el hombre se va andando en bicicleta con total impunidad a plena luz del día", contó Costanzo.