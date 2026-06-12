En vivo: la Estados Unidos de Pochettino baila a la Paraguay de Alfaro y golea 3-0 en el debut
Estados Unidos es muy superior a Paraguay y gana por los goles de Bobadilla en contra a los 7 minutos y Balogun por duplicado a los 31' y los 45'.
Por la fecha 1 del Grupo D, la Selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino hace su debut en el Mundial 2026 frente a la Paraguay de Gustavo Alfaro en un duelo de entrenadores argentinos en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
El gol en contra de Bobadilla para el 1-0 de Estados Unidos
El gol de Balogun para el 2-0 de Estados Unidos
El segundo gol de Balogun para el 3-0 de Estados Unidos
El minuto a minuto de Estados Unidos - Paraguay
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