En vivo: la Estados Unidos de Pochettino baila a la Paraguay de Alfaro y golea 3-0 en el debut

Estados Unidos es muy superior a Paraguay y gana por los goles de Bobadilla en contra a los 7 minutos y Balogun por duplicado a los 31' y los 45'.

Estados Unidos y Paraguay se enfrentan en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Por la fecha 1 del Grupo D, la Selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino hace su debut en el Mundial 2026 frente a la Paraguay de Gustavo Alfaro en un duelo de entrenadores argentinos en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El gol en contra de Bobadilla para el 1-0 de Estados Unidos El gol en contra de Bobadilla para el 1-0 de Estados Unidos ESPN El gol de Balogun para el 2-0 de Estados Unidos Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2065608991393120610?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ESTADOS UNIDOS AMPLIÓ LA VENTAJA!



A los 31', Balogun puso el 2-0 ante #Paraguay. pic.twitter.com/XzvociiUpE — TyC Sports (@TyCSports) June 13, 2026 El segundo gol de Balogun para el 3-0 de Estados Unidos El segundo gol de Balogun para el 3-0 de Estados Unidos DSports El minuto a minuto de Estados Unidos - Paraguay Embed Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.