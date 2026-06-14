La fuerte sentencia de una figura de Portugal en el Mundial: "Firmo una final con Argentina"

Antes de debutar en la Copa del Mundo, una de las estrellas de la Selección de Portugal soltó una frase que no pasó desapercibida entre los argentinos.

Todavía no arrancó el Mundial para la Selección de Portugal, pero una de sus cracks dejó una frase que rápidamente cruzó el Atlántico y llegó a oídos de los hinchas argentinos. Vitinha, cerebro del mediocampo luso y una de las grandes figuras del PSG, se animó a imaginar un escenario que cualquier fanático del fútbol firmaría.

Vitinha lo tiene claro: quiere un Portugal-Argentina en la final del Mundial En la primera conferencia de prensa en Miami, donde la potencia europea debutará este miércoles ante RD Congo, al talentoso volante le preguntaron por la posibilidad de enfrentar a la vigente campeona del mundo en una hipotética final. Y lejos de esquivar el tema, fue directo al grano: “Me gustaría muchísimo jugar una final sea con quien sea. Si me dices que hay un Portugal-Argentina en la final, yo lo firmo”.

Claro que después de semejante declaración, Vitinha intentó ponerle un poco de freno a esa ilusión y remarcó que todavía queda muchísimo camino por recorrer. “La final está muy lejos. Primero vamos a pensar en el partido de Congo y más adelante hablamos”, comentó.

Liverpool vs Paris Saint-Germain PSG Champions League 2026 Alexis Mac Allister Vitinha Vitinha enfrentando a Mac Alister en un Liverpool-PSG por la Champions. EFE El mediocampista de Portugal también habló de una situación que muy pocos futbolistas pueden contar: compartir vestuario tanto con Lionel Messi (fueron compañeros en el PSG) como con Cristiano Ronaldo. Por eso, cuando le pidieron que hablara sobre ambos cracks, no dudó en ubicarlos en la cima absoluta.

“Para mí, haber jugado con Ronaldo y Messi, los dos más grandes de la historia, es un placer enorme. Es una cosa que me va a marcar para toda la vida”, aseguró. Y fue todavía más contundente al cerrar su reflexión: “En mi opinión son los mejores de toda la historia del fútbol”.