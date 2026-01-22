¡Batacazo en la Copa Argentina! Midland dio la sorpresa y eliminó a Argentinos Juniors

Mauro Leguiza atajó tres penales, anotó el definitivo, y selló la clasificación histórica del “Funebrero” a la próxima ronda de la Copa Argentina.

Midland dio un gran golpe de la Copa Argentina al vencer 6-5 por penales a Argentinos Juniors, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, en un partido disputado en el estadio Ciudad de Lanús. De esta manera, el equipo de Merlo avanzó por primera vez a los 16avos de final del certamen.

El arquero del "Funebrero", Mauro Leguiza, fue la figura al atajar los remates de Leandro Fernández, Gino Infantino y Diego Porcel, y además convertir el disparo decisivo para sellar la clasificación.

arquero midland El arquero de Midland tuvo una noche inolvidable en la Copa Argentina. X @Copa_Argentina En los 90 minutos, Alan Lescano abrió el marcador para Argentinos a los 23 del primer tiempo, mientras que Agustín Campana igualó para Midland a los 11 del complemento.

Cómo sigue la Copa Argentina para Midland En la tanda, Marcos Roseti, Lucas Vico, Rodrigo Cao, Emilio Porro, Genaro Cepeda y Leguiza anotaron para Midland, mientras que Lautaro Díaz falló y Nicolás Violini fue detenido por Brayan Cortés. Para el “Bicho” convirtieron Lescano, Leandro Lozano, Francis Mac Allister, Francisco Álvarez y Tobías Ramírez.