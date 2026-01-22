Presenta:

¡Batacazo en la Copa Argentina! Midland dio la sorpresa y eliminó a Argentinos Juniors

Mauro Leguiza atajó tres penales, anotó el definitivo, y selló la clasificación histórica del “Funebrero” a la próxima ronda de la Copa Argentina.

MDZ Deportes

El “Funebrero” celebró una clasificación histórica.

Copa Argentina

Midland dio un gran golpe de la Copa Argentina al vencer 6-5 por penales a Argentinos Juniors, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, en un partido disputado en el estadio Ciudad de Lanús. De esta manera, el equipo de Merlo avanzó por primera vez a los 16avos de final del certamen.

El arquero del “Funebrero”, Mauro Leguiza, fue la figura al atajar los remates de Leandro Fernández, Gino Infantino y Diego Porcel, y además convertir el disparo decisivo para sellar la clasificación.

El arquero de Midland tuvo una noche inolvidable en la Copa Argentina.

El arquero de Midland tuvo una noche inolvidable en la Copa Argentina.

En los 90 minutos, Alan Lescano abrió el marcador para Argentinos a los 23 del primer tiempo, mientras que Agustín Campana igualó para Midland a los 11 del complemento.

Cómo sigue la Copa Argentina para Midland

En la tanda, Marcos Roseti, Lucas Vico, Rodrigo Cao, Emilio Porro, Genaro Cepeda y Leguiza anotaron para Midland, mientras que Lautaro Díaz falló y Nicolás Violini fue detenido por Brayan Cortés. Para el “Bicho” convirtieron Lescano, Leandro Lozano, Francis Mac Allister, Francisco Álvarez y Tobías Ramírez.

Con este resultado, los dirigidos por Joaquín Iturrería, recientemente ascendidos a la Primera Nacional, esperan ahora por el ganador del cruce entre Godoy Cruz y Deportivo Morón.

