Benedetto la pasó mal en su arribo a Barcelona de Ecuador: el incómodo momento con los hinchas

En su primera aparición pública como refuerzo del Ídolo, Benedetto quedó en el centro de una situación incómoda con hinchas que le exigieron goles y actitud.

Darío Benedetto ya sintió la presión en Ecuador y ahora tendrá que responder en la cancha. Foto: captura de video.

Darío Benedetto llegó este jueves a Guayaquil para sumarse oficialmente al Barcelona de Ecuador y su arribo no pasó desapercibido. En el aeropuerto, el delantero fue rodeado por hinchas que, además de darle la bienvenida, le reclamaron compromiso y resultados.

El Pipa, que fue pedido especialmente por el entrenador César Farías, necesitó custodia del club para poder avanzar hasta el vehículo que lo esperaba. En medio del tumulto, un simpatizante le gritó: “Queremos huevos, loco, no que se vengan a llevar la plata”, reflejando el clima de exigencia que rodea al equipo.

Si bien algunos fanáticos se acercaron para saludarlo y sacarse fotos, otros lo señalaron con gestos y palabras por su reciente sequía goleadora, lo que generó un momento tenso en su primer contacto con el mundo Barcelona.

Darío Benedetto tuvo un cruce con hinchas de Barcelona de Guayaquil Hinchas de Barcelona le dieron la bienvenida a Darío Benedetto Hinchas de Barcelona le dieron la bienvenida a Darío Benedetto. Video: Juan Francisco Rueda. Poco después de su llegada, Benedetto se puso la camiseta del Ídolo y comenzó a enfocarse en su principal desafío: los cruces ante Argentinos Juniors por la Copa Libertadores. En caso de avanzar, definirá el pase a la fase de grupos frente al ganador de Botafogo-Nacional de Potosí.

El delantero viene de etapas sin goles en Querétaro, Olimpia de Paraguay y Newell’s, donde había llegado por pedido del Ogro Fabbiani, por lo que su presente genera expectativas y dudas entre los hinchas.