De Marbella a la calle Libertad: cómo es la oficina de los famosos abogados donde trabaja Martín Insaurralde

Se revelaron detalles exclusivos de la rutina de Martín Insaurralde. El exjefe de Gabinete bonaerense se refugia en un edificio de la calle Libertad, vinculado a Mauricio D’Alessandro y Mariana Gallego.

El político fue visto entrando y saliendo de manera reiterada de un edificio ubicado en la calle Libertad 567.

El escándalo judicial que involucra al exmatrimonio de Martín Insaurralde y Jesica Cirio volvió a encender todas las alarmas en los tribunales de Comodoro Py. Tras tres años de llamativa inactividad, la causa que los investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito recuperó un ritmo "frenético".

El detonante principal fue la reciente filtración de un polémico video, publicado por el diario La Nación, donde se observa a la conductora mostrando fajos con miles de dólares que el exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof ocultaba en cajones y valijas dentro del vestidor de su lujosa propiedad en la finca de San Vicente.

Ante la contundencia de las imágenes, el fiscal federal Sergio Mola solicitó de inmediato la detención de ambos imputados. Si bien en las últimas horas el juez federal Luis Armella decidió no dar lugar al pedido de prisión preventiva, sí dictó de forma urgente la prohibición para salir del país tanto para Insaurralde como para Cirio. Sin embargo, lejos de recluirse, el exfuncionario ya encontró un nuevo "búnker" de operaciones en pleno centro porteño.

El búnker de Libertad 567: la conexión con los abogados A pocas horas de conocerse la restricción perimetral del país, una información de TN puso bajo la lupa los movimientos cotidianos de Insaurralde. El político fue visto entrando y saliendo de manera reiterada de un edificio ubicado en la calle Libertad 567.

Juan Ignacio Saltiva/MDZ MDZ se presentó en el lugar y logró constatar minuciosamente cómo se distribuye el entramado de oficinas vinculadas a su defensa en el edificio de la calle Libertad. En los pisos 2 y 10 funcionan los estudios jurídicos de la conocida abogada Mariana Gallego y su socio, Antonio Mura, mientras que en los pisos 6 y 7 se encuentran las oficinas de Mauricio D’Alessandro, reconocido letrado mediático y pareja de Gallego.