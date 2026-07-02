El Gobierno sale a comprar inhibidores de celulares para las cárceles de Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo autorizó el llamado a licitación para adquirir inhibidores de señal para los complejos penitenciarios Almafuerte I y Almafuerte II.

El Gobierno busca adquirir inhibidores de señal para las cárceles Almafuerte I y Almafuerte II. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Con una inversión de más de $3.600 millones, el Gobierno de Mendoza autorizó el llamado a licitación para la compra de inhibidores de señal de celulares para las penitenciarias ubicadas en Cacheuta.

El gobernador Alfredo Cornejo firmó esta semana el decreto Nº 1283 a través del cual dio el visto bueno para el llamado a licitación pública para la adquisición del sistema de inhibición para los complejos penitenciarios Almafuerte I y Almafuerte II, dependientes del Servicio Penitenciario provincial.

La licitación contará con un presupuesto de $3.625.000.000, calculada en unos 2,5 millones de dólares, según precisa el expediente.

El Sistema de Inhibición y Bloqueo Inteligente de Comunicaciones en cárceles fue anunciado por el gobernador en el discurso del 1 de mayo.

El objetivo del Gobierno provincial es utilizar esta tecnología para impedir la organización del delito desde el interior de las cárceles de la provincia, bloqueando selectivamente las señales para impedir el contacto con el exterior.