El Gobierno presentó un adelanto del Presupuesto 2027: baja de la inflación, menos impuestos y la continuidad del superávit fiscal

El Gobierno puso en marcha de manera formal la elaboración del Presupuesto 2027 al enviar al Congreso el informe de avance obligatorio, un documento que marca el inicio del proceso presupuestario y anticipa las principales prioridades de la administración nacional. El informe firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo , y el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli , expone el estado de situación de la planificación presupuestaria.

Por el momento, el texto no incorpora estimaciones oficiales sobre inflación, tipo de cambio, comercio exterior, consumo, inversiones previstas ni la distribución de partidas entre ministerios, empresas públicas y otros organismos del Estado.

De acuerdo con el cronograma legal, el proyecto definitivo del Presupuesto 2027 deberá ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre.

Aunque el informe no fija una meta puntual de inflación para 2027, el Ejecutivo manifestó su expectativa de que continúe una "desaceleración significativa de la inflación". Según el documento, ese escenario permitiría fortalecer la recuperación de los salarios reales y mejorar el ingreso disponible de los hogares.

En materia tributaria, el Gobierno ratificó su intención de avanzar con nuevas reducciones de impuestos . El objetivo planteado es devolver recursos al sector privado y mejorar la competitividad del sector exportador, en línea con los ejes de su programa económico centrados en la estabilidad macroeconómica y la eliminación de trabas para la actividad privada.

Respecto de la recaudación, el informe proyecta un leve incremento real anual durante el período 2027-2029, impulsado por una mejora de la actividad económica y un aumento de las exportaciones.

Las proyecciones económicas incluidas en el informe

Además de las metas fiscales y tributarias, el Gobierno incorporó previsiones de mediano plazo sobre distintos indicadores sociales y económicos.

Entre ellas, proyectó:

Una reducción de la tasa de desempleo.

Mejoras en los indicadores de pobreza e indigencia.

Avances en la distribución del ingreso, medidos mediante el coeficiente de Gini.

Cómo avanza la elaboración del Presupuesto 2027

La confección del Presupuesto 2027 y del Presupuesto Plurianual 2027-2029 quedó a cargo del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), que depende de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía.

Según el informe, el organismo ya completó diez actividades previstas en el cronograma oficial, entre ellas la definición de los criterios para priorizar proyectos de inversión y la proyección de las principales variables económicas para el trienio.

Cuántos proyectos de inversión recibió el Gobierno

En materia de inversión pública, el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) recibió solicitudes para 1.765 proyectos correspondientes al período 2027-2029, por un monto total de $10,2 billones.

El informe destaca que esa cifra representa una disminución respecto de los 2.014 proyectos solicitados para 2026 y de los 4.496 presentados para 2025, lo que interpreta como una señal de "mayor razonabilidad" en la demanda de obra pública.

Qué sigue ahora con el Presupuesto 2027

El próximo paso será la elaboración de los anteproyectos presupuestarios por parte de los distintos organismos estatales. Esos documentos deberán ajustarse a los límites financieros que establecerá la Secretaría de Hacienda antes de la presentación del proyecto definitivo en el Congreso, prevista para antes del 15 de septiembre.