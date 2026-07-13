Pronóstico en Mendoza: así estará el tiempo este lunes 13 de julio

Se espera una mañana fría con neblinas y una mejora paulatina de la temperatura en Mendoza este lunes.

El pronóstico anticipa una mañana fría, con neblinas y una mínima de 1°.

La semana comenzará con un tiempo muy parecido al de los últimos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Naciona l para Mendoza, el lunes estará marcado por una mañana fría, con neblinas en distintos sectores y una mejora leve en la temperatura a medida que avancen las horas.

La mínima será de 1° y la máxima llegará a 16°, con nubosidad variable y vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. En la cordillera también se espera cielo parcialmente nublado, sin cambios importantes en las condiciones generales.