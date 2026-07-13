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Pronóstico en Mendoza: así estará el tiempo este lunes 13 de julio

Se espera una mañana fría con neblinas y una mejora paulatina de la temperatura en Mendoza este lunes.

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El pronóstico anticipa una mañana fría, con neblinas y una mínima de 1°.

El pronóstico anticipa una mañana fría, con neblinas y una mínima de 1°.

La semana comenzará con un tiempo muy parecido al de los últimos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Naciona l para Mendoza, el lunes estará marcado por una mañana fría, con neblinas en distintos sectores y una mejora leve en la temperatura a medida que avancen las horas.

La mínima será de 1° y la máxima llegará a 16°, con nubosidad variable y vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. En la cordillera también se espera cielo parcialmente nublado, sin cambios importantes en las condiciones generales.

La temperatura subir&aacute; levemente durante la tarde, mientras el cielo seguir&aacute; con nubosidad variable en Mendoza.

La temperatura subirá levemente durante la tarde, mientras el cielo seguirá con nubosidad variable en Mendoza.

En el adelanto para los próximos días, el martes seguirá con una máxima de 16° y una mínima de 3°, además de cielo parcialmente nublado, neblinas matinales y nevadas en cordillera. Para el miércoles, en tanto, el pronóstico anticipa cielo mayormente nublado, una máxima de 17° y una mínima de 1°, con nevadas en el sector sur de la cordillera.

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