Presenta:

Sociedad

|

Temperatura

Ascenso de temperatura en gran parte del país y rige alerta por viento Zonda

El norte del país y el centro tendrán un marcado ascenso de temperatura en lo que queda de la semana, mientras el Zonda activa alertas en la cordillera.

MDZ Sociedad

Aumento de temperatura: El norte y centro del país experimentarán un marcado ascenso térmico.

Aumento de temperatura: El norte y centro del país experimentarán un marcado ascenso térmico.

El intenso frío que dominó gran parte del país comienza a quedar atrás. Durante los próximos días, el viento norte impulsará un progresivo aumento de la temperatura en el centro y norte de Argentina, aunque el cambio conllevará una alerta por viento Zonda, nevadas en la cordillera y la probabilidad de lluvias y tormentas hacia el cierre de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda para sectores precordilleranos de San Juan y La Rioja. En paralelo, anticipa un marcado ascenso térmico sobre buena parte del país.

Para este jueves, las temperaturas máximas oscilarán entre 22 °C y 28 °C en amplias regiones del centro argentino, mientras que en el norte podrían alcanzar entre 30 °C y 35 °C, con registros de hasta 12 grados por encima de los valores habituales para julio.

Aumenta la temperatura y llegan las lluvias

El incremento del viento norte también favorecerá el ingreso de humedad desde el norte del continente. Esa combinación de aire cálido y húmedo con el avance de un frente frío desde la Patagonia generará condiciones propicias para el desarrollo de lluvias y tormentas entre el viernes y el fin de semana.

Los mayores acumulados de precipitaciones se esperan sobre el Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires, donde podrían registrarse entre 30 y 60 milímetros, con valores superiores en sectores donde se desarrollen tormentas de fuerte intensidad. También se prevén lluvias más aisladas sobre parte de la región Pampeana y el NOA.

Mientras tanto, la Cordillera continuará siendo uno de los sectores más afectados por el ingreso de sucesivos sistemas provenientes del Pacífico. Allí persistirán las nevadas, especialmente en Cuyo y el norte de la Patagonia, donde los acumulados podrían superar los 100 a 150 milímetros de precipitación equivalente en agua, fortaleciendo las reservas nivales de cara a la temporada de deshielo.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el cambio también será notorio. Tras varios días de temperaturas cercanas a los 0 °C, las máximas treparán gradualmente hasta 20 °C entre jueves y viernes, antes de un nuevo descenso previsto para el fin de semana con el regreso del viento sur y condiciones más inestables.

Archivado en

Notas Relacionadas