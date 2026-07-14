Ascenso de temperatura en gran parte del país y rige alerta por viento Zonda

El norte del país y el centro tendrán un marcado ascenso de temperatura en lo que queda de la semana, mientras el Zonda activa alertas en la cordillera.

El intenso frío que dominó gran parte del país comienza a quedar atrás. Durante los próximos días, el viento norte impulsará un progresivo aumento de la temperatura en el centro y norte de Argentina, aunque el cambio conllevará una alerta por viento Zonda, nevadas en la cordillera y la probabilidad de lluvias y tormentas hacia el cierre de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda para sectores precordilleranos de San Juan y La Rioja. En paralelo, anticipa un marcado ascenso térmico sobre buena parte del país.

Para este jueves, las temperaturas máximas oscilarán entre 22 °C y 28 °C en amplias regiones del centro argentino, mientras que en el norte podrían alcanzar entre 30 °C y 35 °C, con registros de hasta 12 grados por encima de los valores habituales para julio.

Aumenta la temperatura y llegan las lluvias El incremento del viento norte también favorecerá el ingreso de humedad desde el norte del continente. Esa combinación de aire cálido y húmedo con el avance de un frente frío desde la Patagonia generará condiciones propicias para el desarrollo de lluvias y tormentas entre el viernes y el fin de semana.

Los mayores acumulados de precipitaciones se esperan sobre el Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires, donde podrían registrarse entre 30 y 60 milímetros, con valores superiores en sectores donde se desarrollen tormentas de fuerte intensidad. También se prevén lluvias más aisladas sobre parte de la región Pampeana y el NOA.