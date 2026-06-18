Bombazo: por pedido de Mourinho, el Real Madrid va por Enzo Fernández y prepara una oferta millonaria

Con Mourinho como impulsor del pedido, el Merengue analiza desembolsar más de 100 millones de euros por Enzo Fernández, la figura del Chelsea.

El Real Madrid vuelve a sacudir el mercado de pases y esta vez apunta a un nombre de peso en la Selección Argentina. En medio de un plan de renovaciones profundas del plantel, el club merengue tiene en la mira a Enzo Fernández, por quien estaría dispuesto a realizar una oferta superior a los 100 millones de euros para convencer al Chelsea.

Según medios europeos, ya habría existido un primer acercamiento entre el entorno del jugador y la dirigencia del conjunto español, con avances en torno a un posible contrato. El siguiente paso sería abrir negociaciones formales con el club londinense, que no tiene intención de venderlo fácilmente, aunque podría considerar la operación si el futbolista insiste en cambiar de rumbo.

El principal impulsor de la operación sería José Mourinho, recientemente vinculado al proyecto deportivo del Real Madrid, quien considera a Enzo una pieza clave para construir el nuevo mediocampo del equipo. El técnico portugués lo marcó como prioridad absoluta en su lista de refuerzos, convencido de que su llegada puede ser determinante para competir al máximo nivel europeo.

Por pedido de Mourinho, el Real Madrid va a la carga por Enzo Fernández Fotobaires Enzo Fernández viene de debutar como titular en el triunfo de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 y apunta a mantenerse en el once inicial para el duelo del próximo lunes frente a Austria. Consolidado como uno de los mediocampistas más importantes del fútbol mundial, el ex River es también uno de los referentes del Chelsea, donde tiene contrato vigente hasta 2032 y un valor de mercado que rondaría los 140 millones de euros.