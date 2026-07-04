En vivo: Franco Colapinto se despistó, no pasó el corte y largará 19º en Silverstone
El piloto argentino no pudo completar su vuelta rápida en el momento clave de la sesión. Es su primera eliminación en Q1 esta temporada.
El piloto argentino no pudo completar su vuelta rápida en el momento clave de la sesión. Es su primera eliminación en Q1 esta temporada.
Franco Colapinto continúa su actividad en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en Silverstone. Luego de la carrera Sprint del sábado por la mañana, donde largó 14° y finalizó 12°, el piloto argentino se prepara ahora para la clasificación para la carrera principal.
La qualy, que es clave para definir la parrilla del domingo, comienza a las 12.00 (hora argentina). Toda la actividad del fin de semana es transmitida en vivo por Disney+ Premium.
En la Sprint, Colapinto tuvo una buena largada, aunque luego perdió rendimiento frente a sus rivales directos y terminó por detrás de los puntos. Pierre Gasly finalizó 11° y la victoria quedó en manos de Kimi Antonelli.