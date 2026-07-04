En vivo: Franco Colapinto se despistó, no pasó el corte y largará 19º en Silverstone

Colapinto, sin tiempo en su vuelta decisiva

Franco Colapinto se fue ancho en la curva 13 y no pudo completar su vuelta rápida en el momento clave de la sesión. El incidente lo dejó sin registro válido en ese intento final de Q1.

El argentino quedó eliminado en la primera fase de la clasificación, marcando su primera eliminación en Q1 de la temporada.