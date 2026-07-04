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Colapinto continúa su actividad en el Gran Premio de Gran Bretaña.
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En vivo: Franco Colapinto se despistó, no pasó el corte y largará 19º en Silverstone

El piloto argentino no pudo completar su vuelta rápida en el momento clave de la sesión. Es su primera eliminación en Q1 esta temporada.

MDZ Deportes

Franco Colapinto continúa su actividad en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en Silverstone. Luego de la carrera Sprint del sábado por la mañana, donde largó 14° y finalizó 12°, el piloto argentino se prepara ahora para la clasificación para la carrera principal.

La qualy, que es clave para definir la parrilla del domingo, comienza a las 12.00 (hora argentina). Toda la actividad del fin de semana es transmitida en vivo por Disney+ Premium.

En la Sprint, Colapinto tuvo una buena largada, aunque luego perdió rendimiento frente a sus rivales directos y terminó por detrás de los puntos. Pierre Gasly finalizó 11° y la victoria quedó en manos de Kimi Antonelli.

Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en la qualy del GP de Gran Bretaña

Eliminados en Q1

Ocon, Bottas, Colapinto, Pérez, Stroll y Alonso.

Colapinto, sin tiempo en su vuelta decisiva

Franco Colapinto se fue ancho en la curva 13 y no pudo completar su vuelta rápida en el momento clave de la sesión. El incidente lo dejó sin registro válido en ese intento final de Q1.

El argentino quedó eliminado en la primera fase de la clasificación, marcando su primera eliminación en Q1 de la temporada.

Alpine vs. Racing Bulls

Los Racing Bulls continúan mostrando un rendimiento sólido, con Arvid Lindblad ubicado en la cuarta posición y Liam Lawson en el quinto puesto. En tanto, Nico Hülkenberg también destaca al situarse sexto en la tabla de tiempos.

En contraste, los Alpine no logran salir de la parte baja de la clasificación, con sus dos autos en las posiciones 15 y 16, en una zona de riesgo en este tramo de la sesión.

Problemas para Russell

George Russell protagonizó un incidente en la curva 7 que lo obligó a salirse del trazado. Aunque el piloto británico logró recuperar la marcha sin mayores consecuencias, el episodio podría afectar su confianza en el desarrollo de la sesión.

Colapinto completa su primera referencia en pista

Franco Colapinto abrió su primera vuelta rápida de la sesión y marcó un registro inicial de 1m31s321, que lo ubicó en la décima posición entre los 15 pilotos que ya establecieron tiempo.

Pierre Gasly, su compañero de equipo, quedó por delante con una marca de 1m31s086, en una tanda donde las diferencias todavía son ajustadas en los primeros minutos de actividad.

Ferrari marca la referencia inicial en la clasificación

Ferrari fue el primer equipo de punta en establecer tiempos en esta tanda, con Charles Leclerc una décima por delante de Lewis Hamilton. Ambos pilotos completaron sus registros con neumáticos blandos usados, en una fase inicial de la sesión donde todavía no se observa la vuelta definitiva de los principales candidatos.

12:00 Empieza la qualy

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