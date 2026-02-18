Intento de femicidio en Junín: fue baleada delante de sus dos hijos y ahora lucha por su vida

El hecho ocurrió en la madrugada del martes, en la ciudad de Junín. La víctima fue trasladada a la unidad de terapia intensiva del hospital interzonal.

Un intento de femicidio tuvo lugar este martes a la madrugada en la ciudad bonaerense de Junín. Se trata de una mujer de 29 años que fue baleada en su casa por quien era su pareja en el medio de una pelea.

Debido al ataque, la víctima fue trasladada a la unidad de terapia intensiva del hospital interzonal. El hecho ocurrió delante de sus dos hijos, uno de 2 años y otro de pocos meses.

Así fue el intento de femicidio en Junín: el hombre está detenido De acuerdo a lo informado, la discusión entre la pareja escaló hasta que se escucharon detonaciones de arma de fuego dentro de la casa.

Una vez que la policía llegó al lugar, se detuvo inmediatamente al hombre de 25 años, principal sospechoso. Asimismo, se secuestró el arma con la que se cree que cometió el ataque.

La fiscal Fernanda Sanchez inició la investigación junto con la policía científica y el Comando de Patrullas de la fuerza bonaerense, quienes trabajan para esclarecer los detalles del ataque y determinar responsabilidades.