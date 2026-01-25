Femicidio en Junín: la Justicia rechazó la hipótesis de suicidio y complicó al expolicía acusado

La muerte de Eliana Valeria Speziale , la mujer de 44 años que en febrero de 2025 fue hallada sin vida en una minicentral hidroeléctrica de Junín, sigue bajo la lupa de la Justicia. En este contexto, la defensa del único acusado del hecho, Héctor Raúl Castro González (50), apeló sosteniendo que el hecho se trató de un suicidio, pero el juez rechazó este planteo.

Fue durante una audiencia celebrada en la Sala Juan Bautista Alberdi , en el edificio del Poder Judicial de Mendoza que funciona en San Martín. Allí, el juez Armando Martínez, del Juzgado Penal Colegiado N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial (3CJ), ventiló su rechazo a la apelación y sostuvo la acusación al expolicía por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género ( femicidio ), que prevé como única pena la prisión perpetua.

La decisión del magistrado se amparó en las pruebas reunidas durante la investigación a cargo del fiscal de San Martín-La Colonia Gustavo Jadur, entre estas, el estado de salud de la víctima, quien por aquel entonces tenía una lesión en su pierna y no podía manejarse por sus propios medios. Además, que el exfuncionario público tenía el celular de la víctima en su poder y jamás pudo brindar explicaciones certeras sobre esa situación.

No obstante, en el principio de la instrucción del caso tomó mucha fuerza la posibilidad de que la Speziale se hubiera suicidado, esto sostenido a partir de una presunta crisis depresiva que atravesaba la mujer antes de su muerte. Esta hipótesis terminó siendo descartada por el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) con el paso de los días.

Fue el lunes 19 de febrero del año pasado cuando el cadáver de Speziale fue hallado por un trabajador de la mini usina Triple Salto Unificado ( TSU ), que funciona en el distrito juninense de Orfila. El cuerpo había quedado atrapado en las puertas del cauce y se necesitó de un importante despliegue policial para retirarlo.

Una vez que los restos fueron identificados, se realizaron las primeras averiguaciones y todo comenzó a apuntar en contra de Castro González, quien estuvo presente en la escena mientras los pesquisas desarrollaban las labores pertinentes y había sido visto horas antes junto a la víctima.

Imputaron al presunto femicida de Valeria Speziale en la Zona Este Foto: Facebook Valeria Speziale fue hallada muerta en una mini usina en Junín y el caso se investiga como femicidio.

Cerca de las 11 de ese mismo día, una cámara de seguridad tomó al expolicía a bordo de una moto, en compañía de Speziale. Al parecer, ambos habían comenzado hacía un tiempo una relación sentimental, pero la mujer estaba decidida a terminar con el vínculo.

Si bien en la génesis de la instrucción los detectives pensaban que podían estar frente a un caso de suicidio, ya que la mujer atravesaba una crisis depresiva, por aquel entonces tenía una lesión en su pierna y no podía manejarse por sus propios medios. Por eso, resultaba imposible que hubiese salido de su casa del barrio Ambrosio, de San Martín, y haya caminado tres kilómetros hasta el Canal Matriz, donde la encontraron sin vida.

Por eso, debido a que la necropsia sostiene que la mujer murió ahogada, la hipótesis de la Fiscalía sostiene que Castro González llevó a la mujer en moto hasta la mini central hidroeléctrica TSU y la arrojó de manera intencional al agua para acabar con su vida.

Bajo esta hipótesis, el proceso judicial avanzó en contra de Castro González, quien recibió un nuevo revés judicial luego de que el juez Martínez desestimara la teoría del suicidio y mantuviera la acusación de femicidio en su contra.