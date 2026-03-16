Quién era la mujer que murió en un confuso episodio que ahora investigan como femicidio

La pareja de la mujer dijo que se había desvanecido durante un encuentro sexual, pero la autopsia reveló que murió por asfixia mecánica.

La semana pasada un nuevo femicidio conmocionó a la provincia de Santa Cruz. Todo comenzó por la muerte de una mujer de 44 años. En un principio, su pareja aseguró que la mujer se había desvanecido mientras mantenían relaciones sexuales. Sin embargo, el caso dio un inesperado giro tras los resultados de la autopsia.

La necropsia reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica y que el cuerpo presentaba múltiples lesiones, lo que llevó al Juzgado de Instrucción Nº 1 a ordenar la inmediata detención e incomunicación de la pareja de la mujer, un hombre de 34 años identificado como S. Navarro.

Quién era la víctima Se trata de Ada Barrozo Quilo, una mujer de 44 años, oriunda de Cochabamba, Bolivia. Hace varios años que residía en Caleta Olivia, donde trabajaba como peluquera, emprendimiento que publicitaba en sus redes.

femicidio santa cruz estrangulada Facebook - @Ada Barrozo Era madre de una hija, quien en las últimas horas brindó un doloroso testimonio asegurando que su madre "estaba muy golpeada". El jueves pasado, la comunidad de la ciudad santacruceña despidió los restos de Ada y pidieron justicia.