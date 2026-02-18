Horror en Salta: mató a su pareja, le confesó el crimen a su suegra y se escapó

La Policía de Salta lleva adelante un intenso operativo para encontrar a Orlando Serapio, el presunto autor del femicidio de Natalia Cruz.

La Policía de Salta busca a un hombre que se fugó después de matar a su pareja y confesarle la agresión a su suegra. El principal sospechoso fue identificado como Orlando Serapio, mientras que la víctima, Natalia Cruz, de 37 años.

El femicidio de Natalia Cruz El femicidio ocurrió el martes en la localidad salteña de Campo Quijano, dentro de una vivienda situada en la Manzana 79 del barrio Luz y Fuerza de Salta. Según los elementos incorporados a la investigación, la víctima y el acusado mantuvieron una fuerte discusión y, en medio de la pelea, Serapio la agredió.

De acuerdo con lo trascendido, después del ataque, el sospechoso encerró a la mujer en un cuarto y se comunicó con su suegra. En ese contacto, le informó que su hija estaba golpeada. Tras esa advertencia, el hombre se dio a la fuga y, desde entonces, se encuentra prófugo.

Orlando Serapio, el presunto autor del femicidio de Natalia Cruz. Orlando Serapio, el presunto autor del femicidio de Natalia Cruz. NA Minutos más tarde, la suegra de la víctima y una de las hijas de Cruz lograron abrir la puerta del cuarto donde Natalia había quedado encerrada. Al ingresar, encontraron a la mujer tendida en el suelo y con signos vitales débiles, según informó El Tribuno.

Con la ayuda de vecinos, la víctima fue trasladada al hospital Francisco Herrera, de Campo Quijano. Pese a los intentos por salvar su vida, los médicos constataron su fallecimiento. Las primeras informaciones indicaron que Cruz habría sido golpeada y asfixiada, aunque esa hipótesis quedará sujeta al informe forense, que se conocerá en las próximas horas.